Viven vecinos de la Sánchez Celis entre el tráfico y el ruido por remodelación

El ruido que ocasiona el tráfico de automóviles en las vías alternas de circulación debido a la remodelación de la avenida Rafael Buelna, irrumpe en la paz y tranquilidad de los vecinos de la colonia Sánchez Celis.

Sobre la avenida Francisco Solís, esquina con Irapuato, Marcelino dice que en ese cruce salen carros de todos lados y después se hacen 'bolas'.

"Nomás vemos el desfile de carros, que son bastantes, antes por aquí no pasaba el camión, salen de una calle y de otra y aquí se hacen bolas", dijo.

Propietarios de pequeños puestos se han visto afectados por la poca o nula circulación de automóviles y el poco flujo de peatones, quienes llegan en menor cantidad a consumir sus alimentos.

Lorena vende tacos al lado de un Oxxo y comenta que el 70% de los que llegaban a comprar se pasaban también por su puesto, confía que cuando finalicen las obras las ventas aumenten y se reponga lo que no ha vendido durante estos días.

"La gente que llegaba al Oxxo o que pasaba por aquí llegaban a comprar, el ruido ya lo traigo hasta aquí (en los oídos). Aquí nos tienen en el concepto de que los trabajadores vienen y compran, pero no es cierto, ellos buscan un lugar donde les den factura, para que después les repongan lo que gastaron", comentó.

"No me ha afectado en el sentido de las ventas, pero lo que sí es la pasadera de carros, estar escuchando todos los días los pitos y madrazos que se echan unos con otros", expresa Pancho, quien atiende una carreta de tacos de birria.

Además transeúntes tienen que caminar largos tramos para tomar el transporte público, lo que los retrasa en tiempo.

"No sabe uno por dónde pasan los camiones, pasan por diferentes lados que no sabe uno, no hay una ruta marcada, me vine caminando desde el Valentinos, tengo casi una hora esperando camión", manifiesta Arturo.

PARA SABER

Al estar cerrada la avenida Rafael Buelna por los trabajos de remodelación, automovilistas tienen que transitar por calles de la colonia Sánchez Celis para poder llegar a su destino, lo que ocasiona mucho tráfico y ruido en zonas que eran tranquilas en ese sentido.









