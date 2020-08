Viven un “caos” en el regreso a clases de la nueva normalidad

Mazatlán, Sin.- Apenas este lunes comenzaron las clases del ciclo escolar 2020-2021 en su nueva modalidad a distancia y las dudas, el estrés y la desorientación se hicieron presentes en muchos padres de familia mazatlecos.

No tener acceso a dispositivos electrónicos, a internet, no saber manejar las nuevas tecnologías y, sobre todo, darse el tiempo necesario para poder apoyar a sus hijos con las clases y tareas, son algunas de las dificultades a las que se enfrentan.

Noemí tiene una hija en tercero de preescolar y tuvo que reorganizar su día para poder estar presente y apoyar a su pequeña en las actividades. Comenta que para ser el primer día, no le fue nada mal, pero esto es sólo el inicio.

"Se tomó la clase en la mañana en la televisión y aparte la maestra mandó el programa con las actividades a elaborar y también realizó videollamada. Como madre de familia, tuve que reorganizar las actividades del día para poder estar presente, apoyándola. Es el primer día, nos fue bien, ya hacía falta que los niños se ocuparan en algo, porque no estaban aprendiendo nada, pero a ver cómo nos va sobre la marcha.”

Los pequeños tienen que adaptarse a la nueva normalidad. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Ofrece Alcalde disculpas públicas a Síndico Procuradora

Yuribia tiene cuatro hijos, uno en cada nivel escolar; señala que la nueva modalidad es muy estresante, pues ya la agregaron a 10 grupos de WhatsApp y el equipo que tiene en casa no es suficiente para abastecer a todos.

"Me agregaron como a ocho grupos de WhatsApp en la secundaria, uno en la primaria y otro en el kinder, los profesores estuvieron mandando links en Facebook para que vean videos y clases. En verdad es bien estresante, les encargan muchos trabajos, en la casa solamente tenemos dos celulares, imagínate cómo le vamos a hacer con los cuatro."

Francisca menciona que el uso de las nuevas tecnologías es todo un reto para los padres de familia, pues no todos saben usarlas y no saben cómo apoyar a sus hijos en esta nueva normalidad.

“Tengo una hija en tercero de primaria y otro en sexto y estuvimos batallando un rato para entrar a la plataforma de la escuela; en la mañana se cayó el sistema de lo saturado que estaba. La semana pasada tuvimos un curso, para saber manejar las plataformas, pero yo a las nuevas tecnologías no les entiendo mucho, es bastante preocupante.”

Agregó que en su escuela les pidieron a los alumnos que para tomar las clases por videollamada tenían que estar presentables, las niñas bien peinadas y los niños con el cabello recortado, usar ropa adecuada o el uniforme, acondicionar un espacio en el hogar especialmente para tomar las clases y donde no hubiese ruido del exterior.

Melisa es maestra de nivel secundaria. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Lee Aquí: Adiós turistas: Cae ocupación hotelera al 20%

¿Y LOS PROFESORES?

También los profesores han tenido que adaptarse a esta nueva modalidad, preparase e ingeniárselas para resolver las dudas y obstáculos a los que se enfrentan sus alumnos, el principal de ellos es que no todos tienen a su alcance un dispositivo electrónico, mucho menos internet.

Melisa es maestra de nivel secundaria e importe la materia de Matemáticas con un matrícula de 71 alumnos. Ella expresa cuáles han sido los retos y dudas de los alumnos en esta modalidad.

"El primer día los alumnos tenían muchas dudas, preocupados por cómo comunicarse con nosotros si no tenían nuestros números, y no todos los alumnos tienen la forma de comunicarse o realizar sus trabajos a distancian por no tener teléfonos, computadoras o incluso algunos ni televisión tienen."

Añade que otro gran problema que surgió es que, tanto los padres como los alumnos, no saben en qué canal de televisión tomar las clases, pues varían entre una compañía y otra.

"Han surgido muchas dudas, la primera es la programación de la televisión, no saben en qué canales tomar la clase, ya se publicaron algunos canales de señal abierta, pero los que tienen contratado algún servicio de cable no encuentran el canal, no saben el horario ni qué clase es la que se da.”

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

CITAS

Me agregaron como a ocho grupos de WhatsApp en la secundaria, uno en la primaria y otro en el kinder, los profesores estuvieron mandando links en Facebook para que vean videos y clases. En verdad es bien estresante, les encargan muchos trabajos, en la casa solamente tenemos dos celulares.

Yuribia, Madre de familia

Han surgido muchas dudas, la primera es la programación de la televisión, no saben en qué canales tomar la clase ya se publicaron algunos canales de señal abierta, pero los que tienen contratado algún servicio de cable no encuentran el canal, no saben el horario ni que clase es.

Melissa, Maestra

PARA SABER

El principal problema de los padres de familia es que no cuentan con varias computadoras cuando tienen dos o más hijos.









Lee más aquí ⬇