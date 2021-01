Viven “entre el drenaje” en la colonia Casa Redonda

Culiacán, Sin.- En la colonia Casa Redonda, por la calle Playa Rosarito, entre Caracol y Puerto Escondido, vecinos reportan que desde hace dos meses varias alcantarillas rebosan aguas negras. Y a pesar de los constantes reportes en la Jumapam, en la paramunicipal sólo “les dan largas”.

Ya va a cumplir el mes de que hice un reporte y nada que vienen a arreglarlo, dicen que si van a venir, pero no saben cuándo. Es un cochinero el que hay, aguas negras, zancudos, pide ayuda uno y no quieren venir.Ana

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Ana señala que en una ocasión acudieron a destapar una alcantarilla, pero el problema es que son varias las que se rebosan.

"Ya tiene un montón, desde antes de Navidad, vecinos han reportado varias veces. Vinieron y destaparon una alcantarilla, pero no destaparon las otras y los registros se están rebosando ahora", señaló.

Como la calle no está pavimentada, ya se formaron grandes charcos y el lodo llega hasta las puertas de los hogares. Kimberly pide que les pavimenten la vialidad.

Los de Jumapam no vienen, como ellos no viven aquí y no se tragan la hediondera que hay. Que la pavimenten es lo que pedimos, pero primero que arreglen el drenaje.Kimberly

El señor Roberto expresa que es una peste insoportable, ya que ni comer a gusto se puede.

"Ya tiene mucho tiempo. Los de Jumapam vienen y dicen que no traen el camión para desazolvar, así se la llevan. Es una peste horrible, es puro drenaje. Son como unas cinco alcantarillas que están rebosando", comentó.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Denisse indica que varios vecinos se han resbalado por el lodo y han caído en los charcos, lo cual es peligroso, además de la por la contaminación que se genera.

"Cuando pasan los carros remueven todo el agua y salen los olores. Supuestamente ya iban a pavimentar, pero quién sabe, ya varía gente se ha resbalado y ha caído ahí en el cochinero", indicó.





















