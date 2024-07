Viven a oscuras en la la calle Artículo 27 del Hogar del Pescador

Mazatlán, Sin. -Las calles de la colonia Hogar del Pescador, principalmente la calle Artículo 27, se encuentran en penumbras y representan un riesgo para sus habitantes debido a la falta de alumbrado público y el mal estado de la vialidad desde hace más de dos años. Esta situación ha generado temor y accidentes entre los residentes, quienes exigen soluciones urgentes a las autoridades.

Varias lámparas están fuera de servicio, ya sea por fallas técnicas o por vandalismo, lo que deja a los vecinos a merced de la noche.

"Tienen como dos años sin funcionar y no han venido a reparar esa calle es el mejor ejemplo de lo precario que es Mazatlán, nomás dicen malecón y otras partes, como estas no las muestran, exigimos que las reparen, ya no es de pedir, es de exigir, porque para eso pagamos luz, agua, nos quitan de nuestro salario, que se vea que no se lo meten a la bolsa", mencionó Martin, vecino del asentamiento.

La falta de iluminación ha generado un ambiente de zozobra entre los residentes, quienes temen transitar por las calles, especialmente en la noche.

La situación se agrava por un enorme bache en la calle que ha persistido durante más de una década, el cual fue documentado por El Sol de Mazatlán desde el pasado 5 de julio. Este desperfecto ha causado múltiples accidentes entre peatones y vehículos, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes.

"Se hunden las llantas que pasan por ahí, algunas personas que pasan de noche ni lo ven, porque está oscuro y ese bachesón es muy peligroso, otro de los muchos defectos que tiene la calle, uno se expone al peligro aquí, la calle está toda desparpajada y ahora sin luz, con más razón", añadió.

A pesar de las repetidas denuncias y solicitudes de los vecinos a las autoridades, la situación en la colonia Hogar del Pescador no ha mejorado.

"No, pues ojalá que vengan y lo reparen, porque ya está reportado, pero lo dudo, no lo hicieron antes, menos ahora que ya van a salir", concluyó.