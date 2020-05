Vislumbran competencia 'feroz' entre destinos turísticos

Mazatlán, Sin. La industria turística ha sido una de las más ‘castigadas’ por el Covid-19, por lo que México requerirá de fuertes inversiones en campañas de promoción, para cuando se reanuden los viajes.

El director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Julio Birrueta, manifestó que para cuando eso suceda, el destino deberá de estar a la altura en todos los sentidos de inversión, promoción y capacitación.

Incluso, advirtió que la competencia será feroz para conseguir turistas, pero principalmente del mercado extranjero, porque todos los destinos lo quieren, por ello la instrumentación de campañas de promoción, relaciones públicas y redes sociales, será fundamental para el éxito.

Mucha gente cree que se cerraron los hoteles, y una vez que se abran todo seguirá normal, y no es así, hay que empezar nuevamente, habrá mucha competencia y no sólo será entre hoteles, sino que las empresas de cruceros que han perdido muchísimo dinero, que son hoteles flotantes, van a regresar super agresivos en el sentido de que los paquetes se los compren con ellos.

Julio Birrueta

Julio Birrueta adelantó que desde hace unas semanas, destinos como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, ofertan paquetes con tarifas muy bajas.

Es muy difícil controlar eso, pero el operar con pérdidas no es negocio, eso de bajar las tarifas y tener baja ocupación no debe ser, sino premiar al turista que visite los destinos con otro tipo de promociones, para no abaratar el destino.Julio Birrueta









El dirigente hotelero consideró que los países que logren una recuperación más rápida en la llegada de turistas, serán aquellos que logren controlar de forma efectiva la presencia del Covid-19, y logren enviar un mensaje creíble a los consumidores, medios de comunicación y canales de comercialización, de que es seguro viajar a sus destinos turísticos.

En ese sentido, agregó que México tiene la oportunidad de recuperar su cuota de mercado en Estados Unidos, debido a que los consumidores tenderán a realizar viajes a destinos cercanos, conocidos y durante una corta estancia.

Los esfuerzos de promoción se seguirán realizando con esfuerzos del estado, hoteleros, socios comerciales, pero ahora se tiene que volver más ingenioso, sobre todo en el extranjero, que va a estar muy difícil porque México no tiene una campaña parteaguas.Julio Birrueta





OPORTUNIDAD

Después de superar el Covid-19, México tendrá la oportunidad de recuperar su cuota de mercado en Estados Unidos, debido a que los consumidores tenderán a realizar viajes a destinos cercanos, conocidos y durante una corta estancia













