Violencia en Sinaloa no ‘pega’ al turismo de cruceros en Mazatlán: Asipona

Mazatlán, Sin.- La llegada de cruceros turísticos a Mazatlán no se ha visto afectada por la violencia que se registra en la capital del estado y sus alrededores, aseguró el contraalmirante Mariel Ancona Infanzón.

El administrador general del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán dijo que el último barco arribó el 10 de septiembre, y los cruceristas descendieron sin problemas.

"El último crucero que llegó el martes salió a hacer todo lo que hacen los cruceristas, y no hubo ningún problema, la línea de cruceros quedó conforme, entonces hasta el día de hoy no nos ha afectado absolutamente nada, yo espero que todo esto que sucede no nos afecte y no repercuta en los cruceros, pero hasta ahorita vamos muy bien", dijo.

En lo que queda de septiembre solamente habrá tres arribos más, el Carnival Frienze el 18 y 24, y el Navigator of the Seas el 25.

Movimiento de mercancía

En cuanto al movimiento de mercancía, Ancona Infanzón informó que tampoco ha habido afectaciones, salvo un ferry que no salió el viernes pasado debido a las condiciones climatológicas.

"La verdad no, la verdad es que los ferris han salido todos los días, no ha habido ninguna afectación tampoco, han salido todos, salen llenísimos, hasta el tope, son 3 mil metros cúbicos y salen hasta el full", dijo.