Violencia en Sinaloa afecta trabajo de músicos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La violencia en el centro y sur de Sinaloa ha comenzado a afectar directamente a los músicos de Mazatlán, quienes ven reducidas sus oportunidades laborales.

Marco Antonio Gordoa Obeso, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música del municipio, explicó que muchos de sus colegas en otras zonas del estado han perdido sus fuentes de ingreso y han recurrido a pedir apoyo a las autoridades locales, mientras que en Mazatlán, aunque hay trabajo, la situación tampoco es favorable.

También puedes leer: Salud lleva 42 atenciones psicológicas derivadas de la violencia en Sinaloa

"Ayer precisamente tuve una plática con un músico que se dedica a trabajar en la playa. Me preguntaba por la situación aquí porque desde Culiacán algunos músicos me han hablado, ya que ellos desafortunadamente, por la situación que se está viviendo en el centro del estado, no tienen trabajo", explicó Gordoa.

El secretario señaló que los músicos en Culiacán han tenido que acudir al DIF y otras autoridades para solicitar apoyo con víveres, ya que la falta de eventos ha impactado severamente su economía.

"No hay ninguna fiesta, no hay eventos, y eso ha venido a afectarles en su situación económica", comentó.

En cuanto a Mazatlán, Gordoa mencionó que, aunque se sigue trabajando, la sobresaturación de músicos ha complicado la situación.

"En la zona de playa sí hay gente, pero hay demasiados músicos, a los cuales no les sale la cuestión de la economía del trabajo, porque son muchos músicos", añadió.

El gremio ha notado un descenso en la afluencia turística, especialmente de visitantes que solían llegar de estados vecinos como Durango, Coahuila y Nuevo León.

"Antes, los fines de semana se llenaba Mazatlán. Aquí era mucha la afluencia de gente que venía de Durango, de Torreón, de Monterrey. Ahora, con la cuestión del 16 de septiembre, no se vio como otras veces", añadió Gordoa.

Finalmente, al ser consultado sobre la disminución del trabajo, señaló que no hay gente para todos los músicos.

"No hay tanta gente para tanto músico".