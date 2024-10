Violencia en Mazatlán está focalizada, no es por todos lados: Dávalos

Mazatlán, Sin.-En Mazatlán la violencia está focalizada en algunas zonas, no es en toda la ciudad, manifestó Eduardo Dávalos Zamora, secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

"Hemos estado nosotros muy al pendiente de la coordinación y creo que como mazatlecos tenemos que aportar un poco, guardar la tranquilidad y no hacer caso a rumores. La verdad es que no nos hemos visto afectados, eso no quiere decir que no pase nada, sí pasa, pero al final de cuentas han sido hechos muy focalizados, consideró.

Señaló que en esta ola de violencia han estado en contacto con los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, y al pendiente de la coordinación que se realiza.

Dávalos Zamora reconoció que si bien se han dado conatos de violencia en la periferia de Mazatlán, el casco urbano se mantiene en una situación mejor que en otras ciudades del estado.

El Consejo Municipal de Seguridad Pública en Mazatlán además propondrá la modificación de reglamentos para eficientar la labor policial.

Previo a una reunión con el alcalde Édgar Gonzalez, el secretario ejecutivo del CMSP manifestó que este planteamiento es para una mejor operación, y como ejemplo puso el Alcoholímetro.

"Queremos eficientizar la labor policial, estamos ahorita trabajando en lo que es la creación de reglamentos que vengan a regular la actividad policiaca, en este caso estaríamos hablando por decir lo que es el reglamento del Alcoholímetro", dijo.

Detalló que del Bando de Policía y Buen Gobierno se deriva este operativo, pero hay ciertos factores que no se prevén, que son cuestiones de operación.