Víctimas de Inverplux se manifiestan en la FGE, denuncian omisión de las autoridades

Culiacán, Sin. -Han pasado 8 meses desde que trascendieron las denuncias contra la empresa Inverplux de parte de personas que afirmaron ser víctimas de fraude. Poco contentos con el rendimiento de la Fiscalía General del Estado, esta mañana afectados de este presunto delito tomaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y refirieron que no se le ha dado el seguimiento adecuado.

Esto fue expuesto por uno de los afectados, José Héctor Sicairos Camacho, quien declaró que los avances obtenidos por las autoridades es gracias a que las víctimas han hecho aportaciones como el hallazgo de inmuebles pertenecientes a familiares de los directivos de Inverplux.

El vocero de los quejosos mencionó que hay 4 mil denuncias interpuestas por el caso, sin embargo, acusó de desinterés por resolver la problemática. Específicamente acusó al fiscal, Eladio García, designado al caso de no atender el asunto.

"Ya son dos meses en que no tenemos ninguna información respecto a cómo va el avance de esto. Lo último que sé es que, porque lo vemos, hay bienes inmuebles asegurados... No ha actuado como un fiscal especial al caso del fraude de Inverplux, nos atiende, si es cierto, hay gente que es muy amable y muy atenta, pero nosotros no buscamos amabilidad, buscamos solución, buscamos que se atienda nuestro problema y se le dé trámite", expresó.

Los inmuebles

Sicairos Camacho dijo que 13 inmuebles pertenecientes a familiares de los directivos de Inverplux fueron asegurados por las autoridades; sin embargo, indicó que la FGE pudo dar con estos bienes gracias a que los denunciantes hicieron sus investigaciones.

Destacó que uno de estos está valuado en 70 millones de pesos.