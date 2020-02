Verificación de identidad, Código PIN y Tecnología RideCheck son las nuevas funciones de seguridad en Uber

Culiacán, Sin. - Uber se pondrá a prueba con tres nuevas herramientas que funcionarán como método de seguridad para usuarios y socio conductor de esta plataforma.

En Culiacán y Mazatlán se impulsará la seguridad en la plataforma con el objetivo de mantener la confianza a la hora de transportarse con las aplicaciones de tecnología.

Anunció el gerente de comunicación de Uber, Eduardo Valdez, la implementación de un piloto para verificar la identidad de usuarios nuevos que realicen viajes en efectivo en Culiacán y Mazatlán mostrando una identificación oficial, ya sea INE o Pasaporte.

Esta es una función que estamos implementando para verificar la identidad de nuevos usuarios que pagan en efectivo, al solicitar su primer viaje se le va a requerir que escaneen un documento oficial, se debe validar que sea un documento oficial en segundos

Como parte de esta verificación, cada vez que los usuarios accedan a la app de Uber desde un teléfono nuevo, deberán ingresar el código que reciben por SMS para evitar que otra persona use su cuenta.

Señaló que todos los usuarios de la aplicación a nivel nacional ya pueden activar la función de un viaje con código PIN, esto para verificar que se están subiendo al vehículo indicado y viajando con el socio-conductor asignado.





Al solicitar un viaje te dará un código de 4 dígitos, al llegar tu socio-conductor debes promocionarlo, si el código no coincide no está bien y puedes denuncia, el conductor no puede iniciar el viaje sin este PIN

Asimismo, el Gerente de Comunicación dio a conocer la función de la tecnología RideCheck, esta consiste en darle el uso necesario al GPS y junto con otros sensores de cualquier teléfono celular identificar anomalías como detención larga e inesperada durante un viaje, así como también puede identificar situaciones de riesgos de seguridad.

RideCheck cuando detecta una situación de riesgo le da la opción a socio conductor y al usuario de Uber acercar la pantalla y utilizar el botón de llamada al 911.

Esta es la primera vez que se hace algo así en la industria, y Uber contará con ella en Mazatlán y Culiacán

El objetivo con estas tres funciones es elevar el estándar de seguridad mediante la inversión, desarrollo y prueba que aporten soluciones para los usuarios de Uber.

