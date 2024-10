Ventas inmobiliarias en Mazatlán caen 50% por ola de violencia en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- La violencia que se registra en Sinaloa desde hace más de un mes ha frenado al sector inmobiliario de Mazatlán, pues las operaciones de compra-venta han caído un 50 por ciento, lo que representa 160 unidades.

De acuerdo con la Asociación de Profesionales Inmobiliarios, Mazatlán traía un ritmo de venta de 320 unidades por mes y un inventario de más de 6 mil departamentos, con precios en promedio que van de los 2 a los 6 millones de pesos.

También puedes leer: Complejos verticales de Mazatlán crecen, pero sin orden ni un plan habitacional real

Con la ola de violencia que se vive, principalmente en Culiacán y las carreteras del estado, el sector se ha visto afectado, ya que gran parte de los compradores interesados son principalmente de Monterrey, Chihuahua, Durango, Coahuila y Culiacán.

Mazatlán tiene más de 196 desarrollos inmobiliarios en construcción y comercialización, de los cuales 130 son del mercado turístico, torres de departamentos de tres y hasta más de 20 niveles.

Afectación por la violencia

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Mazatlán, Ismael Tirado Robles, señala que el sector en el puerto ha sido afectado por el clima de violencia que se registra en Sinaloa en las últimas semanas.

Destacó que las operaciones de compra-venta disminuyeron, lo que refleja una merma significativa en el sector inmobiliario, debido a que Mazatlán, como parte del estado, también enfrenta las consecuencias de la inseguridad.

El ritmo de venta se ha caído en un 50 por ciento. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

"Sí ha afectado, claro que nos ha afectado definitivamente, somos parte de Sinaloa y como parte de Sinaloa, Mazatlán tiene cierta afectación, pero todavía hay gente interesada en comprar en Mazatlán", señala.

Bajan ventas un 50%

Beatriz Gámez, asesora inmobiliaria de Garley Bienes y Raíces, manifiesta que las afectaciones ya se resienten en el sector, pues hasta el momento tienen una baja en las ventas del 50 por ciento.

"No es que estamos en una pérdida total, pero comparado con el año anterior debemos estar en un 50 por ciento abajo, yo me mantengo optimista, quiero pensar que parte es porque septiembre fue un mes bajo en el arribo de turismo, pero sabemos que, en gran parte, la violencia nos está afectando", comenta.

La mayoría de los inversionistas (compradores) que llegan al puerto lo hacen por carretera y es ahí donde se han tenido algunos bloqueos, por ello la importancia de mejorar la seguridad ahí.

"Si bien en Culiacán la situación es crítica y en Mazatlán todo está tranquilo, hay muchas personas que han hecho cancelaciones a sus citas que ya tenían programadas para ver propiedades", explica.

Gámez añadió que también las reservaciones en la renta vacacional se han visto afectadas desde hace un mes.

"Las reservas en Airbnb y gente que se dedica a rentar sus propiedades, nos hablan y nos dicen de su preocupación porque septiembre y lo que va de octubre ha estado muerto", afirma.

Proyectos siguen su curso

Para Gerónimo Alberto Salas Lizárraga, presidente del Colegio de Arquitectos de Mazatlán, la ola violenta generada por grupos delincuenciales ya causó daños colaterales al mercado de bienes-muebles, al bajar las ventas hasta un 50 por ciento.

Por los bloqueos carreteros la gente la piensa para venir a Mazatlán. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

"El desarrollo (inmobiliario) nos ha pegado lo que es la delincuencia en el estado, si afecta el tema de la venta por la inseguridad en el estado. Más de la mitad, es lamentable, pero sí es lo que ha bajado", destaca.

Y aunque las afecciones son existentes, no ha habido alguna merma y los proyectos siguen su curso, así como la mano de obra que arriba al puerto, principalmente del Estado de México y Puebla.

Escasea material para la construcción

La violencia no ha parado la obra pública en Mazatlán, sin embargo, los constructores temen que se termine el material, porque algunas compañías no están surtiendo para no exponer sus camiones y mercancías en las carreteras.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona sur, Hugomar Peraza Ponce, menciona que hasta el momento no han detenido las labores en la obra, pero lo que sí les preocupa es que se termine el material, ya que las unidades que abastecen no vienen por temor a la violencia y que el seguro no les responda.

“Tenemos algo pendiente, que es el abastecimiento de materiales en la obra, tememos que nos vaya a impactar, porque esto es de esperarse, el transporte no se mueve por temores, porque es una pérdida el que te bloqueen, que lo utilicen o te lo quemen y los seguros no te responden porque tienen una letra chiquita la póliza de siniestro motivado por vandalismo”, expone.

Hasta el momento todavía tienen material con qué trabajar y este no ha subido de precio, pero creen que si empieza a escasear, posiblemente toda la mercancía empieza a subir de precio, por la oferta y la demanda.