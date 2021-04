Vengo como candidato, voy a volver como Gobernador: Mario Zamora

Escuinapa, Sin.- Los municipios que le generen mayor votación, son los que serían beneficiados en el Gobierno de Mario Zamora Gastélum, en caso de salir triunfante en las elecciones para gobernar el próximo seis de junio.

En una reunión con trabajadores y empleados de una empresa procesadora de hortalizas de la zona del valle de Escuinapa, el candidato de la alianza "Va por Sinaloa" externó qué, las primeras obras de su gobierno irían para las zonas o municipios donde tenga mayor porcentaje de votación.

Local Tiene Sinaloa potencial para exportar derivados de mariguana: Mario Zamora

Como ejemplo, puso la construcción de carreteras, las cuales dijo, serían construidas primeramente para aquellos lugares donde se haya visto mayormente favorecido con votos.

"El gobierno hace carreteras y yo voy a seguir haciendo, aquí ya me pidieron una carretera, en Eldorado me pidieron otra y en Juan José Ríos, también me pidieron, pero saben dónde voy a iniciar a hacer las carreteras, donde tenga más votos, yo voy a revisar cada casilla y donde tenga más porcentaje de votos, si el 90 por ciento de los votos de Escuinapa fueron para Mario Zamora y en El Carrizo, solamente el 50 por ciento, pues vamos a iniciar en Escuinapa, porque amor con amor se paga".

Ahí mismo, aprovechó para pedir a los ciudadanos que le brinden su voto, comprometiéndose en regresar como Gobernador para escuchar sus peticiones.

"Hoy vengo aquí como candidato, pero aquí voy a volver como Gobernador, varias veces voy a volver aquí como Gobernador a verlos a la cara, a ver qué hace falta, a ver que hacemos juntos y si no vuelvo, cuando me vean en la calle, me mientan la madre".

Foto: Jesús Lopez | El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Todas mis propuestas son realizables: Mario Zamora

Al concluir su participación, Zamora Gastélum reconoció el trabajo que actualmente se mantiene haciendo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, por lo que dijo se le va dar continuidad al buen trabajo que este viene haciendo.

"El Gobernador es mi amigo y yo voy a cumplir con los compromisos que a él le queden pendientes, porque vamos a ganar las elecciones" concluyó.

















Lee más aquí:













Local Encuesta pone en empate técnico a Zamora y Rocha Moya

Local Propaganda política se adueña de los camellones de Culiacán