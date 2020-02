Vendedores del Centro de Mazatlán en la incertidumbre

Mazatlán, Sin. Comerciantes que se ubican a los alrededores del mercado Pino Suárez y en las calles aledañas, están en constante angustia y temor desde que hace dos semanas personal del Ayuntamiento les avisóque serían “reubicados”.

El sábado 25 de enero, Gilberto Martínez leyó en el periódico las declaraciones que dio el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, sobre el desalojo y reubicación de estos vendedores, de los cuales, muchos tienen hasta 80 años de antigüedad.

Luego vino el subdirector de Comercio, Vinicio Parra, y nos intimidó, la verdad, llegó con una actitud de 'quítate o te quito', nos dijo que nos teníamos que reubicar y le pregunto: ‘y a dónde’ y me dice:’ pues no sé, búscale, pero fuera del Centro.

Gilberto Martínez

La carreta de mariscos qué actualmente atiende Gilberto fue puesta por su padre hace más de 50 años, y para lo cual cuenta con un permiso y papeles en regla.

Entre amenazas, los comerciantes se sienten en el abandono de las autoridades. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Después nos juntamos todos y fuimos a hablar con él a su oficina y estaba con la misma actitud, comprendimos que él traía la orden, acto seguido fuimos a hablar con el Oficial Mayor y ahí le bajó el tono, ahora decía que nos iban a reubicar, porque al mercado le iban a hacer mejorías y todo eso.

Gilberto Martínez

Él reconoce que el mercado está en deplorables condiciones y no se opone al progreso, sin embargo, no se le hace justo que con los años de antigüedad que tienen vayan y les digan de la noche a la mañana que se tienen que ir.





Los que tenemos antigüedad, son herencia y no se me hace justo que una persona que va a durar nada más tres años venga y nos diga: ‘sabes qué, te vas’; no te ofrece nada, nos están diciendo que nos salgamos de aquí del Centro y a ver si nos aprueban el permiso, no nos ofrecen nada, una indemnización, algo con qué empezar.

Gilberto Martínez

A través de medios de comunicación y los rumores que se han generado entre los mismos vendedores es como la mayoría se ha enterado de la situación, pues dicen que nuca se socializó con ellos el proyecto de manera oficial.

Desde hace dos semanas nos informaron, pero no fue nada oficial, más bien parecían amenazas, porque nos estaban corriendo del Centro, después vino otra persona y nos dijo: 'los queremos de la Zaragoza para allá' y hasta la fecha no hemos recibido nada oficial, ningún escrito, fuimos a que nos corroborara eso el presidente y no nos recibió, nosotros estamos a lo que escuchamos y leemos en los medios.

Braulio Pérez

















