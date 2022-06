Vendedores de playa de Mazatlán reportan ventas del 70%

Mazatlán, Sin.- La quinta ola de Covid-19 aún no genera una repercusión entre los vendedores de artesanías y souvenirs de la zona federal de Mazatlán.

Jorge Luis Ríos Rubio, secretario general del Sindicato de Vendedores de Playa, comentó que los fines de semana el puerto sigue recibiendo una alta afluencia de turistas.

Expuso que de lunes a miércoles las ventas sí disminuyen, sin embargo, de jueves a domingo se incrementa la demanda de artículos.

"No ha perjudicado mucho, las ventas son las mismas, porque los fines de semana es cuando hay mucha gente en Mazatlán y hasta ahorita no ha restringido nada eso de la pandemia, aunque sí vemos que están aumentando los casos, pero no, los fines de semana siempre hemos visto gente”, dijo.

Señaló que a pesar del aumento de casos activos de Covid-19 que registra el destino, Mazatlán no ha dejado de recibir turistas, quienes son los que mantienen las ventas a un 70%.

"Los artículos que más se venden con la llegada del turismo carretero cada fin de semana son las artesanías, lentes, llaveros, ropa de playa y otros", expresó.

Esperan que llegue más turismo. . Foto: Fausto McConegly |El Sol de Mazatlán

DE CARA AL VERANO

Ríos Rubio mantiene la confianza en que el número de contagios Covid no crezca al grado de que se cierren negocios o se limite la actividad, ya que se viene un periodo vacacional importante que deja ventas hasta del 90%, así como una derrama económica importante, no solo para los vendedores de artesanías, sino para toda la cadena turística.

“Lo importante es que nos apliquemos en los protocolos y no bajemos la guardia, eso es lo que debemos de hacer todos”.