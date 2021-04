Vecinos del fraccionamiento Alborada se sienten “olvidados”

Mazatlán, Sin.- Olvidados, dicen sentirse los vecinos del fraccionamiento Alborada por parte de las autoridades municipales. Fugas de agua potable y drenaje, fallas en luminarias y mucha inseguridad son el "pan de cada día" para ellos.

Por la calle San Luís, esquina con San Juan, la señora Alejandra menciona que hay un registro del drenaje que se rebosó por varios días y aunque acudieron a repararlo, el detalle ahora es que no tiene tapa y los malos olores llegan hasta su casa.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Ya tenemos ratito, vinieron y arreglaron, pero ya no pusieron la tapa y es muy molesto porque me llega la peste", dijo.

El fraccionamiento es "nuevo", de apenas 10 años, de antigüedad, pero tiene un problema muy grave: la inseguridad, a falta de vigilancia ocurren robos de todo tipo e invasión de propiedades sin que la autoridad ponga orden.

"Aquí hay ratas de agua y luz a morir, 10 pagamos agua y luz y 90 no; hay mucha invasión, nada más ven que en una casa no hay movimiento en cuatro días y desaparecen las puertas, las ventanas y al rato ellos mismo van e invaden las casas; no podemos ni dejar un calzón en la noche porque se lo roban", expresó otro vecino.

Fugas de agua potable y drenaje son una constante en el asentamiento. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Al realizar un recorrido por el asentamiento se constató que muchas viviendas no cuentan con el medidor del agua potable, en su lugar hay interconexiones mal hechas que lo único que ocasionan son fugas del líquido gota a gota.

"Siempre hay fuga de agua limpia, son personas que no pagan el agua y no lo arreglan, por eso mismo, porque no saben el valor, da tristeza ver ese desperdicio", dijo doña Norma.

Puedes leer: Por falta de agua, se secan amapas y palmeras en la avenida Rafael Buelna

Entre las otras fallas que los vecinos señalaron, hay varias luminarias que no prenden y la falta de áreas verdes o espacios recreativos para los niños.





















Lee más aquí:

















Local "Truena" red de drenaje y electricidad en mercado de Escuinapa

Local Se manifiestan por fuga de aguas negras en colonias