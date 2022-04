Vecinos del Campestre emprenden la alerta vecinal

Mazatlán, Sin.- Cada vez es más común que entre los habitantes de una colonia se organicen para crear una alerta vecinal ante la inseguridad que se vive y por la falta de vigilancia por parte de las autoridades municipales.

Vecinos del fraccionamiento Campestre se unieron a esta modalidad que ya ha sido empleada en la colonia San Fernando o en la Ferrocarrilera, por mencionar algunos sitios en Mazatlán.

El señor Antonio cuenta que en el mes de noviembre saquearon su casa, desde muebles, utensilios de cocina, hasta la ropa y accesorios, mientras él estaba de descanso en Escuinapa.

"El año pasado nos dejaron limpio, se llevaron todo, nos vaciaron la casa. Hice mi denuncia, pero no procedió, ¿por qué?, no sé, no valió nada", contó.

Otro residente del campestre comenta que los rondines de las patrullas parecen más bien de descanso, pues los policías se la pasan comiendo.

Algunos vecinos tienen contratado el servicio de seguridad privada, además, entre ellos mismos dan rondines por las noches, pero aún así no han podido frenar la inseguridad.

Los vecinos piden más seguridad. Foto: Cortesía Carla González | El Sol de Mazatlán

Bianca, otra vecina, menciona que recientemente en una cámara de videovigilancia quedó grabado cómo un sujeto, a las 3:00 de la mañana, subió por la ventana a la azotea de su casa con la intención de entrar a la casa por el patio, pero al no encontrar la forma de cómo ingresar, se brincó a la casa de al lado, de donde sustrajo una pala y ropa.

Luego de los hechos, cercaron una parte del fraccionamiento, por donde antes entraban y salían como si nada los delincuentes; sin embargo, al no ser un fraccionamiento privado, no pueden restringir el acceso totalmente a personas ajenas al asentamiento.