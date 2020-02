Vecinos de Lomas del Ébano se sienten ‘abandonados’ por las autoridades

Mazatlán, Sin. - Entre calles llenas de zanjas, charcos, agua estancada y piedras, viven los habitantes de la colonia Lomas del Ébano, quienes piden se pavimenten las vialidades. Año tras año, candidatos y presidentes les han prometido brindarles ayuda, pero nunca les han cumplido.

Dolores González tiene más de 30 años viviendo en la colonia, y dice que no le gustaría irse de este mundo sin ver la calle Francisco Villa pavimentada.

Pedimos la pavimentación de calle, tengo más de 30 años viviendo aquí, ya hemos gestionado, los papeles ya están allá, de cinco cuadras metí firmas y no han hecho nada.

González

Manifiesta además que los recibos de luz están llegando muy altos, el último que pagó fue de 2 mil 200 pesos y desde hace un mes que le cortaron la energía eléctrica, sin embargo, el recibo llegó y está vez más alto, de 5 mil pesos.

En la calle Gloria Cibrían, la señora María solicita pavimentación, ya que, en temporada de lluvias, dice, se hace un atasque, después quedan las zanjas y charcos.

Pues lo principal aquí es la pavimentación, hace rato que se gestionó, pero ya hasta pavimentaron otras calles y esta no. También el tema de la inseguridad, casi no hay rondines de patrulla, ahorita andan porque está el evento, pero si no ni vienen, y la falta de agua es otro problema, se va muy seguido.

Cibrían

Don Pedro, es otro vecino que padece las fallas de alumbrado público, pues en la calle Manuel Salas comentan que continuamente se apagan.

Las lámparas se funden a cada rato, se va cada vez que llueve. Por inseguridad vamos a batallar siempre por eso, las calles que están más arriba en el cerro están peor.

Don Pedro

Por si fuera poco, la recolección de basura es irregular, comenta Bertha Alicia, que de pasar tres veces a la semana sólo pasa una, y no por todas las calles que debería.

Por aquí, por la Francisco Villa y Miguel Hidalgo no pasa, no la quiere recoger y tengo que andar llevando los bolsones a las otras calles, se supone que debe de pasar tres días y nada más pasa uno.

