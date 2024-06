Vecinos de fraccionamiento Estadio denuncian molestias nocturnas en el skatepark

Mazatlán, Sin. -Los residentes del fraccionamiento Estadio han alzado la voz para expresar su creciente molestia y preocupación por las actividades que se desarrollan durante las noches en el parque recreativo Kilómetro 0.

Según los vecinos, un grupo de jóvenes acude regularmente a practicar skateboarding en el lugar, pero las molestias surgen cuando estas sesiones se extienden hasta altas horas de la madrugada, acompañadas de música a todo volumen y el consumo de sustancias nocivas.

Los testimonios de los habitantes del fraccionamiento revelan que los incidentes suelen comenzar alrededor de la medianoche, y en algunas ocasiones los jóvenes no se retiran hasta las 3 o 4 de la madrugada. Esta situación, afirman los vecinos, está alterando la tranquilidad de la zona y afectando su calidad de vida.

"Entendemos que los jóvenes necesitan espacios para practicar deporte y no estamos en contra de eso, pero pedimos que se regulen los horarios y se respete la convivencia vecinal, no sé si ellos trabajen o no les importe, pero nosotros nos tenemos que despertar temprano para ir al trabajo", mencionó Doris, vecina del asentamiento.

Los vecinos también han señalado que el fuerte olor a mariguana es una constante en las noches, lo que resulta particularmente molesto para las familias con niños pequeños y personas mayores que residen en el área. Además, el volumen elevado de la música impide el descanso adecuado de los habitantes.

"Nos molesta mucho el olor que se desprende a esas horas, les decimos que vayan a quemarle las patas al diablo a otra parte, y su única respuesta es subirle a la música", añadió.

Ante esta situación, los vecinos del fraccionamiento Estadio hacen un llamado a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto. Piden una mayor vigilancia y la implementación de medidas que permitan la convivencia armónica entre los jóvenes deportistas y los residentes. La solicitud principal es que se respeten los horarios de uso del parque y se controle el comportamiento inapropiado.

"Estaría padre que regulen los horarios en los que se puede utilizar o algo así, si solo vinieran a patinar, pues no molestan a nadie, pero venir y hacer su desorden, pues ya no va, ahí en la cancha de fútbol se quedan hasta tarde y a nadie molestan, solo juegan fútbol, pero en la de patinetas vienen muchos que son muy vagos", concluyó.