Vecinos de Brisas del Mar enfrentan problemas de salud por fuga de drenaje en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Una fuga de drenaje en la calle Río Yaqui, entre Río Tamazula y Río Chachalacas, afecta gravemente a los residentes de la colonia Brisas del Mar desde hace más de un mes.

El mal olor generado por la fuga ha sido insoportable, especialmente en esta temporada de calor, que ha propiciado la proliferación de moscas y mosquitos.

"El mal olor es insoportable, y al estar en plena temporada de calor aumenta la proliferación de moscas y mosquitos, quedando más expuestos a contagiarse de dengue", dijo una vecina de la zona.

La situación ha comenzado a impactar la salud de los vecinos, en su mayoría adultos mayores, quienes reportan un incremento en enfermedades respiratorias.

"Es una calle habitada en su gran mayoría por adultos mayores, los cuales están presentando ya enfermedades de vías respiratorias", añadió.

Muchos residentes se ven obligados a mantener cerradas las puertas de sus hogares debido al hedor.

A pesar de las múltiples solicitudes de apoyo a Jumapam, las autoridades no han logrado reparar el problema, argumentando que no pueden localizar la alcantarilla y que hay tuberías rotas.

"Desde hace más de un mes se ha acudido en varias ocasiones a las autoridades de Jumapam para pedir apoyo y no ha habido una solución al problema, ya que acudió personal de la institución pero dijeron que no podían reparar porque no encontraban la alcantarilla, y que había tubería rota", concluyó.