Variante Delta: Mazatlán enfrenta su peor momento

Mazatlán, Sin.- Mazatlán está en el peor escenario de Covid-19 por la cepa Delta que es cuatro veces más contagiosa y que mantiene los hospitales y clínicas saturadas tanto del sector privado como del sector público, aseguró Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado.

Dijo que al haber mayor número de pacientes Covid-19 en domicilios, el oxígeno, los tanques y concentradores de oxígeno escasearon en Mazatlán.

“Se desató, estamos en el peor escenario, la cepa Delta es 4 veces más contagiosa que la original, un paciente del original contagiaba de 2.5 a 3 personas, un paciente Delta contagia a 12 personas y mucho más fácil; ahorita se vino la epidemia y cayeron en volumen, muchísimos enfermos a la vez y eso saturó el sistema hospitalario tanto público como privado”, expresó.

Señaló que no hay camas disponibles ni en hospitales privados ni públicos por la ola de contagios que hay en el puerto.

“Ahorita en el hospital Sharp y en todos los hospitales en los que hemos querido mandar pacientes está lleno, nosotros tenemos lleno el Sharp, La Marina, la Central Médica, no hay camas disponibles a nivel privado ni a nivel público. Nuestro peor escenario se hizo realidad”, apuntó.

De acuerdo a reportes del sistema de información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), del gobierno federal, con corte al 20 de julio, la ocupación hospitalaria se encuentra al 100% en el Hospital General de Mazatlán, la clínica del Issste, el Hospital Naval y el hospital Militar Regional, mientras que el hospital del IMSS registra un 99% de sus camas ocupadas.

Velasco Serrano comentó que la causa de esta tercera ola es el descuido, principalmente de los jóvenes que creyeron que a ellos no les iba a pasar nada.

“Nos descuidamos, sobre todo los jóvenes que pensaron que no les iba a pasar nada, ahorita la mayoría de la población contagiada son jóvenes, entonces ese es el gran problema que tenemos ahorita. En el sector privado está al 100%, en los públicos, tú mandas un paciente, no lo aceptan porque no hay, están al 100%”, indicó.

Refirió que de los pacientes que llegan con Covid-19 a los hospitales, el 70% son jóvenes y un 30% personas mayores de edad.

Comentó que la mortalidad de jóvenes como consecuencia de coronavirus cada vez es mayor, desde que se registraron los primeros casos con la cepa Delta.

Insistió en que ya es hora de que las autoridades extremen las medidas sanitarias como es el uso obligatorio del cubrebocas, guardar la sana distancia y limitar los aforos a lugares cerrados y establecimientos, como se hizo durante la primera y segunda ola de la pandemia.

“Aquí lo que pasa es que le está pegando a los jóvenes, se están muriendo muchas personas jóvenes, tenemos que hacer algo, y la única manera es hacer lo que se hizo la vez pasada, limitar los accesos a los lugares a la gente”, concluyó.













