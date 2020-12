Vargas Landeros reta a Morena, al afirmar que se registrará este sábado

Culaican, Sin.- Gerardo Vargas Landeros aseguró que nadie le puede quitar ese derecho y que el próximo sábado pese a que no fue tomado en cuenta por Morena se va a registrar como aspirante a la candidatura al gobierno de Sinaloa..

“Este sábado 5 de diciembre me registraré como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Sinaloa, todos los militantes y simpatizantes de Morena tenemos derecho a participar conforme lo marca la convocatoria" manifestó.

Insistió que a pesar de no participar en una reunión con algunos aspirantes el miércoles en la sede Nacional morenista, advirtió que a nadie le quede duda de que este sábado se registra y que la encuesta de la dirigencia nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones va a ratificar lo que han dicho todas las encuestas.

“Vamos a ganar. Sinaloa no se raja, yo tampoco. Nadie me puede quitar ese derecho. El pueblo de Sinaloa me dio su apoyo, de la misma forma que apoyó al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la 4T”, dijo.

Vargas Landeros recordó que el líder nacional de Morena, Mario Delgado señaló que la convocatoria emitida es abierta para todos los militantes y simpatizantes de Morena y que por ello va a registrarse.













