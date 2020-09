Vargas Landeros espera que Morena lo deje competir por la candidatura a gobernador

Mazatlán, Sin.- Lo que comenzó como la presentación de la fundación Generando Valores y Liderazgo, encabezada por Gerardo Vargas Landeros, terminó como una charla sobre sus aspiraciones políticas para el próximo periodo electoral del año 2021, en el que buscará la candidatura gubernamental en el estado de Sinaloa.

"Qué ando haciendo en esta ocasión?, lo de siempre, política social, a través de la fundación GVL Generando Valores y Liderazgo, estamos tratando de acompañar a la gente y a la sociedad sinaloense en esta pandemia que tanto daño nos ha causado".

Agregó que la idea de fundar tal asociación se debió a que durante los meses de confinamiento, fue víctima del coronavirus, también lo fue su esposa, sus dos hijas y madre, quien desafortunadamente perdió la vida. Entonces a través de una reflexión familiar, tomando como lección de vida lo que había pasado, se cuestionaron cómo podían ayudar la gente en la misma situación para disminuir su penar. Ofreciendo su ayuda, han realizado foros temáticos sobre pescadores, educación, Pymes y cómo sobrevivir emocional, médica y socialmente a la pandemia.

Cuando se le cuestionó sobre si esto tenía algo que ver con sus aspiraciones políticas, comentó que no era un tema de pre movimiento electoral, sin embargo su motivo (aspirar a la gubernatura) existe desde hace mucho tiempo.

"Con toda claridad digo, no es un tema de pre movimiento a una parte electoral, mis aspiraciones ya todo el mundo las sabe, yo nomás les digo ¿por qué no me preguntaron eso antes?, pues si tengo 40 años haciéndolo, el que ahorita me lo pregunten es porque se acercan los tiempos, pero mi motivo es desde hace mucho".

El también ex Secretario de Gobierno durante el sexenio de Mario López Valdez (2011-2016) dijo ser partícipe de lograr la Cuarta Transformación en el país y orgullosamente se declaró ser pro AMLO.

Participé desde el 2017, cuando rompí con el partido que estaba y me sumé para lograr la Cuarta Transformación, orgullosamente lo digo muy claro lo digo soy pro AMLO no tengo la menor duda.Gerardo Vargas Landeros





No sólo espera que en Morena le den la oportunidad de aparecer como candidato en la boleta electoral, sino que está dispuesto a disputarle la candidatura al Senador Rubén Moya y a quién sea.

"Yo soy Cuarta Transformación, que no es un solo partido, somos varios partidos, ahí pertenezco y ahí estoy esperando que me den un oportunidad. Se la voy a disputar a quien tenga alguna aspiración legítima como la tengo yo, no nomás a él, a cualquiera, todos tenemos derecho de participar".

Pese a esto, también reconoció que nadie puede tener la garantía de ser el candidato, para eso hay que trabajar y reiteró que él ya lo está haciendo; su única garantía es pertenecer a la 4T.

"Nadie puede tener la garantía que uno va a ser el candidato, hay que trabajar y construirlo para ello y en eso lo estoy haciendo, ¿qué me da la garantía?, que soy parte de la Cuarta Transformación y me a la garantía de que creo en ella y que la decisión se va a tomar en base a estudios de opinión, encuestas y que no va a ser por dedazo. Creo que la sociedad es la que va a definir, yo doy por un hecho que estoy trabajando a favor de los sinaloenses y que ellos son los que van a determinar qué va a pasar conmigo", agregó.













