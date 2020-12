Van a la baja casos de influenza y neumonía

Mazatlán, Sin.- Las medidas preventivas que se aplican contra el Covid-19, como el uso de cubrebocas y la sana distancia, favorecen para que otras enfermedades como la influenza, las neumonías y las infecciones con cuadros respiratorios disminuyan durante esta temporada estacional de frío, aseguró el médico internista del Sharp e integrante de la Comisión Municipal de Salud, Héctor Velázquez Serrano.

Dijo que a la fecha, en el sector privado, no se ha presentado un solo caso sospechoso de influenza ni ningún enfermo con neumonía, a pesar de que en otros años, las cifras alcanzaban alrededor de 30 neumonías y 15 de influenza, a mediados de diciembre.

“Afortunadamente, el usar cubrebocas no sólo te protege contra el Covid-19, sino también contra otras enfermedades como la influenza; en el sector privado, no hemos tenido un solo caso de influenza, ni siquiera sospechoso, y no nomás de influenza, sino tampoco de neumonías, eso te habla de la importancia de haber cambiado nuestra rutina y ser disciplinados con el cubrebocas, el cual nos está protegiendo no sólo contra el Covid-19, sino también contra la influenza y las neumonías”, expresó.

Por otra parte, refirió que en su momento, sí hubo muchos casos de dengue, pero desde hace dos semanas no se tiene ningún paciente con esta enfermedad en hospitales como el Sharp, clínica Del Mar, Marina Mazatlán y Central Médica Quirúrgica.

Comentó que el sector privado atendió alrededor de 12 casos de dengue con Covid, de los cuales uno falleció.

“Sí hubo casos de dengue con Covid-19, llegaron pacientes con dengue y Covid, tuvimos un paciente que falleció hace mes y medio, fue el único deceso, los demás salieron adelante, se registraron como 12 casos de Covid-19 con dengue y sólo falleció uno”, apuntó.

Hizo un llamado a la población para que en esta temporada estacional de influenza, se cuide mucho de no enfermarse, ya que el Covid-19 también se puede palmar con la influenza, lo cual aumenta los riesgos y las complicaciones en el paciente.

"Ahorita hay que cuidarnos del Covi-19 de porque se puede palmar con la influenza, hasta ahorita no tenemos ningún caso, pero en México ya van 2 o 3 casos, pero no se ha masificado ni se tienen registros en Mazatlán", indicó.









