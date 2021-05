Vamos a hacer la obra pública que los gobiernos corruptos no hicieron: Químico

Mazatlán, Sin.- El movimiento de la 4T ofrece una gestión que trabaja para hacer la obra pública que los gobiernos corruptos de años atrás no hicieron, destacó Luis Guillermo Benítez Torres.

Al recorrer colonias y comunidades, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Mazatlán, ha recibido el reclamo de vecinos que tienen hasta 30 años solicitando la pavimentación de calles así como la ampliación de servicios como alumbrado público, agua potable y drenaje.

Fotos. Cortesía | Luis Guillermo Benítez

"No tengo duda, las encuestas lo dicen: vamos a ganar la presidencia municipal, porque este es un gobierno de la Cuarta Transformación. Venimos a hacer la obra pública que los gobiernos corruptos no hicieron; eso es lo que venimos haciendo en la ciudad, por eso les pido a todos que no vuelvan los corruptos. Votar por el PRI, por el PAN, por el PRD, sería una traición a ustedes mismos, a sus familias", dijo.

Al iniciar la quinta semana de campaña, Benítez Torres señaló que junto con su planilla de candidatos a regidores y síndico procurador, continuará con las reuniones vecinales y el saludo casa por casa, porque es la mejor manera de la sociedad se involucre y participe en la transformación que está teniendo Mazatlán y que requiere un nuevo impulso para el bienestar de todos sus habitantes.

Reiteró que la construcción de 60 kilómetros de pavimentación de calles con tubería nueva de agua y drenaje, los 40 kilómetros de ciclovía, la regularización de predios urbanos, adquisición de 15 camiones recolectores de basura y la ampliación de redes de agua y drenaje en las zonas más desprotegidas del municipio, entre otros proyectos más, nuevamente se harán sin endeudar al municipio y sin costo para el ciudadano.













