Valoran jóvenes ayuda para sus estudios a través de PROASE

Mazatlán. - Cientos de jóvenes recibieron este miércoles el pago de 350 pesos que otorga el Instituto Municipal de la Juventud a través del Programa de Apoyo y Seguimiento a Estudiantes (PROASE).

El apoyo mensual, entregado a estudiantes de secundaria y preparatoria, tiene como objetivo convertirse en un apoyo adicional para los jóvenes y que puedan continuar con sus estudios.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los estudiantes beneficiados aseguraron que emplean la beca recibida en la compra de cuadernos, lápices y material en general, además de que les sirve para pagar el transporte y poder trasladarse a sus escuelas.

La beca la utilizo en el transporte público, los pagos fueron puntuales cada mes, considero que es de gran apoyo, sólo me pidieron mi credencial de alumno, la CURP y la de mi mamá, además de un promedio mínimo de 8.5.

Ximena

Ángel, la utiliza para comprar útiles escolares y libros, opina que deberían continuar con el programa, pues ayuda a los jóvenes a continuar con los estudios.

Le doy varios usos, especialmente invierto para mi futuro de estudiante, diario gasto aproximadamente 70 pesos, en puro pasaje son como 20 pesos, pues no tengo la credencial de descuento.

Fernanda

Por su parte, Roberto dice que parte de su beca se la da a su mamá para los gastos del hogar.

En general, los jóvenes encuestados aseguraron que le dan un buen uso al dinero y que les gustaría que este tipo de programas continuarán por muchos años más.

FRASES

Hay veces que se la doy a mi mamá para los gastos del hogar, la verdad si es de gran ayuda, aunque sea para los camiones.

Roberto

La utilizo para comprar útiles y libros que me hacen falta, el programa me parece bien pues ayuda a los jóvenes y deberían seguir haciéndolo. Entre sesenta y setenta pesos gasto diariamente en la escuela, en total tengo que tomar cuatro camiones y no tengo la credencial de descuento.

Ángel

DATOS

2 millones 800 mil pesos de inversión.

1000 alumnos de secundaria beneficiados en el municipio.

350 pesos reciben al mes los estudiantes becados.





