Vacuna Covid-19; una esperanza a largo plazo en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Aunque la Secretaría de Salud en el estado promete que, en enero del 2021, un lote de vacunas contra el Covid-19 llegará a la entidad para el “ejército blanco”, la sociedad y los empleados de la primera línea de batalla, no ven esto como una solución inmediata para controlar la pandemia que ha dejado más de 4 mil decesos en Sinaloa.

Hasta ahora, aunque las autoridades de salud sitúen al estado en semáforo amarillo, el miedo y los contagios tras la alta movilidad del mes de diciembre, ponen a la expectativa lo que pueda suceder en los primeros 15 días de enero.

El médico cirujano José Luis Castro Montañez, señaló que una vacuna no es una solución rápida para el control de la pandemia.

“Para el personal de salud es una muy buena noticia que en enero ya se cuente con la vacuna, posteriormente se seguirá con los demás empleados de salud y la población”, comenta para El Sol de Sinaloa.

Sin embargo, dijo, el resultado no será a corto plazo, pues “debemos seguir cuidándonos como si no hubiera vacuna”.

“Los resultados de una vacuna son a largo plazo, no se va inmunizar a toda la gente de una sola vez y no a todo el personal de una sola vez. No tenemos todavía la fecha en que llegue, sólo sabemos que enero, pero no si a inicios del mes o al final”, expuso el médico cirujano.

Enfatizó en que, pasará al menos, todo un año para lograr una inmunidad, por eso las expectativas son a largo plazo.

LOS ANTIVACUNAS

Una enfermera del Hospital Regional número uno del IMSS, que ha estado en área Covid-19, expone otra situación: la población antivacunas.

“Se espera que haya un cambio con la aplicación de la vacuna, pero también se habla que los derechohabientes no se quieren dejar vacunar. Predomina mucho la ignorancia y las creencias de que en lugar de ser algo benéfico, es negativo. La gente en Culiacán rechaza las vacunas porque sus amigos o conocidos les ha caído mal alguna vacuna, como la de la influenza o para otra enfermedad”, platicó a este medio de comunicación.

Para la enfermera, la expectativa con esta vacuna es, que en julio del 2021 la pandemia esté más controlada, pero esto dependerá de la accesibilidad para esta vacuna.

Estamos hablando de que la aplicación de ésta no será al mismo tiempo y para todos, habrá que esperar y seguir cuidándonos.

Enfermera





ADULTOS MAYORES

Carolina, una señora de 79 años de edad, dice que la vacuna es una buena noticia, sin embargo, no cree que sea parte de las beneficiadas.

Ella se mantuvo resguardada toda la pandemia para evitar ser contagiada. Sus hijos evitaban visitarla, pues además de ser vulnerable al virus por su edad, padece de un problema pulmonar.

“Pues yo pienso que la vacuna es una muy buena noticia, qué bueno que Sinaloa sea de los primeros estados, pero no nos va a solucionar la pandemia entrando el año 2021. Si una no sigue cuidándose, se va a infectar. La gente tiene que hacer conciencia que no porque haya una vacuna que, apenas será para los doctores, ya se va acabar el Covid-19”, expresó.

Rafael es médico interno en Culiacán y, durante la pandemia, decidió quedarse en el hospital que le designaron para apoyar con los casos de Covid-19. Sin embargo, a él no le va a tocar la vacuna.

“A mí me parece un poco triste que la vacuna, muy seguramente, sea aplicada primero a los directivos, jefes de área, los empleados de la primera línea en área Covid-19 y hasta el final todo el hospital. Habrá que ver como la distribuyen, pero, lo que es importante aquí, es que la población entienda que el 2021 es un parteaguas para controlar la pandemia desde nuestros hábitos. La gente sale, convive con asintomáticos y no se preocupa por las recomendaciones de salud, eso, con ninguna vacuna se va a solucionar”, advirtió el joven.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud no ha esclarecido cuántas miles de dosis llegarán para Sinaloa y ni qué día con exactitud, serán aplicadas, sin embargo, la única cosa segura para mitigar otra catástrofe mortífera por el virus es la más simple y menos acatada: quedarse en casa.













