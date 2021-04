Vacuna contra el Covid-19 ha generado sólo efectos adversos pasajeros

Mazatlán, Sin.- Presión arterial baja (hipotensión), fiebre por 3 días o malestar general son algunas de las reacciones adversas pasajeras que se están observando de manera aislada en la vacunación contra el Covid-19, a las personas de la tercera edad y personal de salud inmunizada, pero ningún caso grave que se tenga que hospitalizar, aseguró el doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado.

“Hasta ahorita no ha habido ninguna persona que se tenga que atender por alguna reacción alérgica a la vacuna, incluso me ha tocado saber que a compañeros del Hospital General de Culiacán los ponen a cuidar a los pacientes y no han tenido reacciones graves hasta ahorita en los pacientes, no ha habido ningún problema”, expresó.

Refirió que los riesgos de padecer reacciones alérgicas graves son mínimas, pero siempre será mucho más el beneficio que cualquier efecto adverso que pudiera registrarse al recibir la vacuna.

A la primera semana de abril, se habían aplicado 230 mil dosis de las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca en Sinaloa, de las cuales 180 mil fue a personas de la tercera edad y 50 mil a personal del sector salud.

“De que puede haber reacciones, puede haberlas, pero el riesgo sigue siendo mínimo, es mucho más el beneficio que cualquier reacción que pudiera haber por la vacuna, es mucho más el beneficio”, apuntó.

Dijo que hasta el momento no ha habido ningún paciente que haya caído en shock como consecuencia de la vacuna contra el Covid-19, o que haya sido internado por reacciones alérgicas, salvo casos aislados con efectos adversos pasajeros.

“Las reacciones pueden ser un poquito de hipotensión, tres días con fiebre, por ejemplo, en algunos casos, nada grave, nadie se ha chocado, hasta ahorita que tengamos pacientes con shock o graves que hayan tenido que estar internados no, son efectos adversos pasajeros, los que hemos visto”, indicó.

Con respecto a los casos de dengue que tuvieron un repunte al cerrar el año 2020, refirió que desde hace dos meses no se han registrado casos, pero se prevé que al iniciar la temporada de luvias vuelvan a surgir por la proliferación del mosco vector.

Y sobre la temporada estacional de invierno, dijo que los casos sospechosos de influenza, las enfermedades respiratorias y neumonías, han sido muy bajas por las medidas preventivas que se realizan para contrarrestar el Covid-19, entre ellas, el uso de cubrebocas.

“No ha habido influenza, hasta ahorita ni influenza ni dengue, y mucho de neumonía tampoco, ha sido un beneficio traer el cubrebocas porque la influenza y la neumonía ha disminuido muchísimo”, concluyó.









