Vacuna contra el Covid-19 disminuye carga viral y contagios

Mazatlán, Sin.- La vacuna contra el virus que causa el Covid-19 o SARS-CoV-2, protege a la persona inmunizada para que si se infecta no se agrave, pero también protege para que no contagie a otras personas, ya que su carga viral es muy baja y en la parte superior de su tracto respiratorio es casi nula por lo que disminuye en mucho el riesgo de contaminar por la respiración o por la tos, aseguró Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado.

Dijo que enfermarse o morir por Covid-19 tras ser vacunado es posible, pero poco frecuente, ya que las evidencias confirman las estadísticas a nivel mundial que es del 0.3% y 0.7%, respectivamente.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

“Los casos de personas vacunadas con Covid-19 son mínimos, las estadísticas a nivel mundial, de los vacunados es como el 0.3%, la evidencia nos dice que se van a contagiar aun estando vacunados, pero la mortalidad de ellos es muy baja es como del 0.7% de los pacientes que se contagian”, expresó.

Sin embargo, refirió que está comprobado que la vacuna protege a la persona para que en caso de contagiarse tenga menos riesgos de morir y disminuye la posibilidad de contagiar a otros.

“Es muy baja la mortalidad y aparte la vacuna te protege, aunque la gente se enferme, ese paciente vacunado no va a contagiar a la gente porque su carga viral en el tracto superior (respiratorio) es muy baja, prácticamente no existe, porque la vacuna lo eliminó, la vacuna tiene protección por todos lados, te protege para que no contamines si tú te infectas y te protege para que no te agraves si te infectas”, apuntó.

A pesar del repunte de casos Covid-19, la gente sigue aglomerándose en lugares públicos. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

De ahí que Velasco Serrano recomiende vacunarse a la población para disminuir el repunte de enfermos en esta tercera ola que mantiene los hospitales saturados del puerto.

Comentó que la mayoría de los decesos que se están presentando actualmente en hospitales y clínicas son personas que no se han vacunado y de estas, cada vez son más jóvenes los infectados, al tratarse de la población que falta por vacunar.

“La mayoría de los fallecimientos es gente que no se ha vacunado, sí ha habido decesos de pacientes vacunadas, pero el porcentaje es mínimo, lo que esperábamos y lo que dicen las estadísticas”, indicó.

De acuerdo al portal de la Secretaría de Salud de Sinaloa, en Mazatlán se han reportado 1 mil 276 nuevos casos de Covid-19, 56 decesos y se han recuperado 1 mil 018 pacientes de esta enfermedad viral, en lo que va del mes de julio.

En promedio diario se tienen 390 pacientes activos, 63 nuevos casos, 2.8 fallecimientos y 50.9 pacientes recuperados.













