Va lenta la revisión de las armas a la Policía de Culiacán: Gobernador

Mazatlán, Sin.- El Gobernador Rubén Rocha Moya explicó que la revisión de las armas a los elementos de la Policía Municipal de Culiacán ha tomado más tiempo que en otros municipios, por el número de agentes de la corporación.

Actualmente, el proceso se realiza por el Ejército bajo un esquema extraordinario, amparado en la Licencia Oficial Colectiva, que establece que estas revisiones se deben efectuar dos veces al año, aunque puede haber inspecciones adicionales en casos especiales.

Rocha Moya detalló que en Culiacán hay un mayor número de policías en comparación con otras localidades, lo que ha retrasado el proceso.

"Primero porque son mucho más. Aquí tenemos mil 200 en Mazatlán, en Culiacán tenemos mil 200 elementos de la policía", señaló el mandatario.

El Gobernador aclaró que la revisión se realiza arma por arma, y por esa razón no hay una fecha precisa para su conclusión.

"No hay precisión de en qué momento termina y no podemos adelantar nada que no sea producto del proceso que siguen", comentó.

Destacó que las razones detrás de esta revisión extraordinaria no han sido comunicadas a las autoridades civiles.

"El Ejército seguramente por algo hace la revisión extraordinaria, tiene alguna razón, pero esa no tienen por qué comunicárnosla a nosotros, a la autoridad civil", apuntó.

El Gobernador informó que se ha lanzado un operativo en el que participan policías municipales y estatales, junto con elementos de la Guardia Nacional.

"Pusimos en marcha un operativo para que juntos policías municipales, dos de ellos desarmados y tres policías estatales en la parte de atrás de la patrulla, para que nos cubran el Centro de la ciudad", detalló.

Refuerzan Culiacán 590 elementos de la Guardia Nacional

El Gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que ya se encuentran desplegados en Culiacán 590 elementos más de la Guardia Nacional para el resguardo de la seguridad y la proximidad ciudadana, mientras concluye la revista extraordinaria de armamento de la Licencia Oficial Colectiva 204 de la Policía Municipal de Culiacán.