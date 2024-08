Va Congreso contra cobros en estacionamientos de plazas comerciales en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Desde el Congreso del Estado se envió una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la Ley General de Estacionamientos y eliminar por completo el cobro de estos en plazas y centros comerciales de Sinaloa.

El Diputado con licencia en la actual legislatura, Pedro Villegas Lobo, mencionó que desde 2018 ha trabajado junto con la legisladora Minerva Osuna en esta iniciativa, ya que el acceso al estacionamiento en plazas comerciales debería ser gratuito, en cambio cobran sin ofrecer seguridad y protección a las pertenencias del usuario.

Villegas Lobo, quien también fue reelecto Diputado electo en los recientes comicios, señaló que si estos establecimientos se quieren dedicar al cobro de estacionamiento, entonces tendrían que cambiar de giro y sacar un permiso para ello.

"Precisamente para evitar que las plazas y centros comerciales sigan cobrando a los usuarios el costo por la entrada de los carros, cuando no nos dan protección, no nos dan seguro, ni nos dan seguridad y a la vez los centros comerciales tienen la obligación de tener estacionamientos gratuitos, y a la hora de no tenerlos ahí están violentando algunas leyes de construcción", dijo.

"Cada vez que tú construyes debes tener ciertos cajones de estacionamiento, sin embargo, ellos argumentan que dan boletos gratis a los usuarios y que con eso cubren esa parte que deberían tenerlos”, agregó.

Omisión

Mencionó además que hay omisión por parte de las autoridades municipales, ya que en los reglamentos de construcción se dice que se deben dejar ciertos cajones de estacionamientos gratuitos, dependiendo de los metros cuadrados de construcción y no se está cumpliendo con ello.

"También aquí hay un problema de parte del Ayuntamiento, también debe exigir a plazas y centros comerciales que tengan los cajones de estacionamientos gratuitos, dependiendo la magnitud, pero no lo tienen, ahí hay una omisión que también se tiene qué tocar", añadió.

Para saber

Villegas Lobo señaló que esta iniciativa se subió al Congreso de la Unión, ya que ésta es una situación que se vive en todo el País.