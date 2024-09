Usuarios reclaman saturación y retrasos en camiones de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los usuarios del transporte público en Mazatlán han expresado preocupaciones por la saturación de los camiones y los retrasos en el servicio.

El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, Efrén Landell Osuna, explicó que la principal queja es la percepción de que los camiones no pasan con suficiente frecuencia.

"La gente, según la manera de sentirse en el día, si sabes que ya es tarde o vas tarde a tu trabajo, pues dice que lo más recurrente es echarle la culpa al camión", comentó.

Actualmente, la ciudad cuenta con aproximadamente 400 camiones en operación.

Un reciente video que mostró un camión lleno a su máxima capacidad generó inquietudes sobre la seguridad y la capacidad permitida.

Landell Osuna explicó que la recomendación es que los camiones no excedan la capacidad, desde el validador hasta la parte trasera.

"El camión cuando viene así de lleno, llega a una parada y si hay mucha gente, la gente no dice 'no me voy', la gente lo que quiere es llegar a su casa y se sube", dijo.

Destacó la dificultad para que los conductores rechacen a los pasajeros en estas situaciones.

En cuanto a sanciones, el presidente indicó que no hay medidas laborales contra los conductores, pero sí sanciones económicas que podrían afectar sus ingresos.

"Sanciones pudiera ser en lo económico, pero así laboral, de que lo suspenda o algo, no", explicó.

A pesar de las quejas, el sistema de transporte opera y trata de satisfacer la demanda de los usuarios.