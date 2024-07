Usuarios de camiones en Mazatlán rechazan aumento del pasaje

Mazatlán, Sin.- Usuarios del transporte urbano en Mazatlán dijeron oponerse al aumento de la tarifa del servicio, que de 12 pesos pasaría a $14, según la petición de la Federación de Autotransportes del Estado.

La propuesta es aumentar de 11 a 12 pesos en las unidades que no cuentan con aire acondicionado, y de $12.50 a 14 pesos las que sí cuentan con el sistema de enfriamiento.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos dijeron estar en total desacuerdo, esperando que no vale la pena la tarifa por el servicio que se ofrece, ya que no todas las unidades están en buenas condiciones.

Alejandro Noriega toma cuatro camiones al día para ir a su trabajo y regresar, pero si ocupa desplazarse a otro lugar, tendrían que ser otros dos.

"Lo que deberían de hacer es mejorar los camiones, que sean más nuevos. Yo agarro dos camiones de ida y otros dos de venida, son cuatro, el San Joaquín y Cerritos y no estoy de acuerdo porque los camioneros muchas veces ni el aire te ponen", dijo.

Cristian Cortez mencionó que con esas tarifas va a convenir, económicamente, andar en vehículo propio o motocicleta, pero también habrá más tráfico.

"Se me hace injusto que le quieran subir $1.50 de una, hay mucha gente que tiene que agarrar varios camiones al día y le va a afectar en el bolsillo, les va a convenir mejor sacar un vehículo, ya sea moto o carro y eso va a generar más tráfico y más accidentes", consideró.

‘Robo hormiga’

Nazaret León tampoco está de acuerdo con el aumento, ya que con la actual tarifa de 12.50 pesos, muchos operadores han hecho “robo hormiga”, ya que no regresan el cambio de 50 centavos al usuario.

"Según el camión, el de aire está en $12.50, yo pago $13 y nunca me regresan los 50 centavos, que suban $1.50 más está cab..., no se me hace justo, hay gente que toma hasta cuatro camiones y con el sueldo que ganan no es nada, prácticamente, son $50 al día y 300 pesos a la semana", comentó.

En cambio, agregó, cuando al pasajero le faltan los 50 centavos, enseguida el chofer le reclama.

Para saber

En julio de 2022 fue el último aumento que se hizo a la tarifa del transporte urbano en el estado.