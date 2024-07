Uso del cubrebocas no es por casos Covid-19, sino por funcionalidad: Quevedo Castro

Culiacán, Sin. -Tal y como ya lo había dado a conocer el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galdino, el director del Hospital Civil de Culiacán, Everardo Quevedo Castro, informó que dentro del hospital existen áreas críticas donde se debe hacer uso del cubrebocas, por lo que los anuncios con letreros dentro del nosocomio del uso del cubrebocas hace referencia a ello y no por alterna de casos de Covid-19.

“En varias parte de aquí del Hospital Civil hay letreros donde dice que se debe utilizar el cubrebocas, por las áreas que son. Una de ellas es el laboratorio, por los residuos peligrosos que se manejan, por eso estamos decidiendo que en tales áreas se haga uso del cubrebocas, no es alerta sanitaria por aumento de Covid”, señaló.

El director médico explicó que el uso del cubrebocas en el nosocomio es bajo un protocolo, pero es en diferentes áreas.

Agregó que el virus del Covid-19 llegó para quedarse, pero actualmente no es una alarma, sino que el virus se da entre la población vulnerable, por lo que llamó a cuidarse y no prevenir al no acudir a lugares cerrados, con aglomeraciones y tomar distancia con personas que tengan algún tipo de tos o gripes.

Quevedo Castro, señaló que sí se han reportado casos, sin embargo, destacó que son asintomáticos y no hay tal alarma.

Finalmente, el director del Hospital Civil, mencionó que actualmente en este lugar se realizan un promedio de 10 pruebas en perfil viral, de las cuales incluye el Covid-19 y se sale entre uno a dos casos positivos, pero es con un cuadro gripal común y forma parte de un control epidemiológico, ya que otros salen con influencia u otras enfermedades.