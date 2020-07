Urge vigilancia: Se “relaja” el transporte urbano

Mazatlán, Sin. - En el transporte público es muy difícil seguir las medidas preventivas contra el Covid-19, ya que es uno de los sitios más concurridos por la población. La sana distancia y el no uso de cubrebocas son los principales problemas.

Local Repuntan visitas de turistas en Rosario

Miles de personas diariamente utilizan este medio de transporte para dirigirse a sus lugares de trabajo. En Mazatlán, la ruta Cerritos-Juárez es una de las que más demanda tiene porque en su trayecto conecta a las colonias de la periferia con el sector comercial y hotelero de la Zona Dorada.

Usuarios de esta ruta manifiestan que las medidas preventivas no se siguen como debería ser, en algunos casos por parte del pasajero, que hace caso omiso, y otras por parte de los operadores.

Brenda dice que no toda la gente usa cubrebocas y el chófer no les dice nada porque él a veces ni lo trae.

No toda la gente sube con cubrebocas al camión, el chofer no les dice nada porque él a veces ni lo trae, hasta ahorita me han tocado camiones que van medio solos.Brenda

Andrea comenta que en las unidades a las que ha subido, el chofer sí porta cubre bocas, pero mal puesto.

De vez en cuando me toca ver gente con cubrebocas, el chofer sí lo trae, pero mal puesto, sin cubrir completamente nariz y boca, el Cerritos, que me tocó agarrar en la mañana venía lleno de personas.Andrea





Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Fernando, por cuestiones laborales, aborda esta ruta, para su consideración la mayor problemática está en la sana distancia, pues los camiones a veces van muy saturados.

"Siento que no se están cumpliendo las medidas, porque van muy saturados, a los que me he subido el chofer sí trae cubrebocas y la gran mayoría de los usuarios también, pero la sana distancia no se respeta y aunque el chofer vea que ya va lleno, sigue subiendo", consideró.

Lee también: Llaman Sectur a camiones chárter aplicar protocolos

Alejandro explica que, no todos los ciudadanos siguen las medidas, a veces suben sin cubrebocas o se lo quitan cuando ya están arriba.

Algunos ciudadanos no las siguen, me ha tocado ver gente que se sube sin cubrebocas, o se suben y se lo ponen arriba o en cuanto suben se lo quitan.Alejandro

Indicó que en ninguna de las unidades a las que ha subido hay señalamientos en los asientos para mantener la sana distancia y que los operadores ni se fijan en eso.

QUEJA

Usuarios del transporte urbano señalaron que los ciudadanos no tienen el conocimiento de a dónde o con quién acudir para poner una queja o hacer sugerencias.













Lee más aquí ⬇

Local Municipio no tiene facultades para multar por ley “anti plástico” Local Auditan compras en Bienestar y Desarrollo Social

Local Reviven turistas venta de camarón con las changueras