Urge rescatar juntas de agua en Sinaloa: Jumapae

Escuinapa, Sin.- La situación económica en la que se encuentra la Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa y la mayoría de las juntas de agua de Sinaloa ha propiciado la necesidad de llevar a cabo un rescate financiero en estas, aseguró el diputado local Édgar González Zataráin.

El legislador comentó que la mayoría de las 18 juntas de agua potable en el estado se encuentran prácticamente en quiebra.

Local “Corre” drenaje por calles de Escuinapa

“Está el caso de Escuinapa, claro que también Rosario y otras dependencias tienen el mismo problema, en todo el estado más de 14 dependencias están en crisis, dos o tres solamente están rescatables, todas las demás están en crisis. La mayoría de las juntas están tronadas desde hace 30 o 40 años”.

Dijo que ante esta situación es importante que tanto el poder ejecutivo como el legislativo se pongan de acuerdo para poder sacar a delante a las paramunicipales, ya que cada vez es más grande el problema que se genera por la falta de pago de los usuarios y el mal servicio que se brinda.

“Esto se ha convertido en un círculo vicioso, el ciudadano dice que no paga la cuota porque no le llega agua y tiene razón, si me llegan dos días a la semana agua y me quieren cobrar toda la semana, obviamente también voy a negarme y la junta de agua potable dice que no tiene servicio porque no alcanza para brindar el servicio”.

Foto: Cortesía │ Edgar González Zataráin

González Zataráin fue claro al comentar que es necesario que se aplique un rescate financiero en las juntas, para así poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, reiterando que el agua es la principal necesidad que tiene la ciudadanía.

Lee también: Comerciantes en incertidumbre por remodelación de la Gabriel Leyva

“Se busca que le pongamos solución y financiar o de otra forma, reparar ese problema financiero que tienen las juntas de agua potable, aplicar un rescate financiero, claro que hay que hacer una revisión a profundo, no se puede dar dinero nada más por dar, pero que sí le metamos mano a eso”.

Reconoció que la situación económica del gobierno del estado no está solvente, pero que nada debe estar por encima de brindar un servicio de agua potable eficiente a la ciudadanía.





















Lee más aquí:

Local Comunidades de El Rosario están sin agua

Local Jumapae paga aguinaldo “en abonos”

Local Escuinapenses adeudan 48 millones de pesos de agua