Urge fumigación en Valles de El Ejido

En Valles del Ejido durante la presente temporada de lluvias no ha pasado el camión fumigador, tampoco se le ha dado mantenimiento a las áreas verdes, lo que ha propiciado una fuerte presencia de mosquitos y alacranes por toda la zona.

Habitantes del asentamiento señalaron que es urgente que las autoridades acudan al asentamiento para que puedan comprobar por ellas mismas la fuerte problemática que viven.

También puedes leer: En Mazatlán están en riesgo por el dengue

"A mi hija ya le picó un alacrán, gracias a Dios no pasó a mayores, mi hija está bien y aquí siempre hemos sido muy precavidos, siempre he tenido medicamento y gracias a Dios no pasó gran cosa, solamente le quedó el brazo entumido, pero sí nos llevamos un buen susto", dijo Christian, una vecina de la zona.

Hace dos años ya habían pasado una situación similar en la época de lluvias, cuando ante la falta de mantenimiento de las áreas verdes, empezaron a proliferar, además de los moscos, los alacranes y otro tipo de bichos.





Sin limpieza ni fumigación

Otra vecina, que tiene su casa por la calle Miravalles, aseguró que desde hace aproximadamente dos años no han pasado a fumigar a la colonia, tampoco han limpiado los alrededores del kínder Ángela Peralta.

"Desde que comenzó la pandemia del Covid-19 no han venido a apoyar la escuela, solamente medio lo hicieron y ya, todo el mérito es para los padres de familia que se preocupan por sus hijos y para el personal de mantenimiento que labora en la escuela; ya han salido muchos alacranes y somos nosotros mismos lo que tratamos de hacer la diferencia y limpiar para que esto ya no pase, ojalá que hagan más conciencia las autoridades y vengan a arreglar pronto esta situación", mencionó Vicky.