Urge frenar maltrato animal en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Victoria López García, fundadora de la asociación Activistas Pro-Animalitos Mzt y con 20 años de trayectoria como rescatista de animales en situación de calle, aseguró que una parte importante para terminar con el maltrato, además de la empatía de la sociedad, son las autoridades municipales.

"Lo principal, de que siga habiendo tanto maltrato animal, es la falta de empatía como sociedad; la empatía, la responsabilidad y el compromiso, pero otra parte muy importante es el gobierno, porque existe el reglamento, del cual fuimos parte nosotros, lo promovimos, hicimos marcha y se dio este primer paso", enfatizó.

Sin embargo, dijo que a pesar de la existencia de dicho reglamento, desde hace casi seis años, este ha sido “letra muerta”, pues nunca se ha aplicado como debiera de ser. Sin ningún precedente, en cuanto a multas y sanciones, aseguró, la gente ejerce maltrato sobre los animales.

"Ha tenido que reformarse, actualizarse, pero no se ha aplicado, ha sido ‘letra muerta’. Hace poco se reformó el reglamento para que fuera más viable y poderlo aplicar tal cual, pero si no se hace de ya, si no hay precedentes en cuanto a las multas y sanciones, la gente va a seguir haciéndolo, es muy triste decirlo, pero así va ser, las autoridades municipales tienen que aplicarse de ya", dijo.

López García asegura que se tiene que castigar el maltrato animal con multas económicas o cárcel, según sea la gravedad de la situación, pero sobre todo que las autoridades municipales tengan las ganas de hacer las cosas.

"Que la autoridades sean empáticas, que de verdad tengan ganas de hacer las cosas, porque es lo único que falta, el reglamento está para aplicarse, es solamente el interés y las ganas de que se haga. Siempre que llega un presidente municipal nuevo, esperamos que haga algo, pero cada vez vemos más lejano esto y nos da mucha tristeza, el maltrato animal está en aumento", comentó.

Añadió que, según lo estipula el reglamento como primer punto, todo animal tiene derecho a la comida y al agua, al momento de incumplirse, ya es considerado maltrato animal.

"Todo animal tiene derecho a la comida, al agua, muchos carecen de eso aún teniendo ‘hogares’, los tienen en esa situación precaria, desnutridos, amarrados en la azotea. La tenencia responsable es muy importante, porque hay muchos animales que anda en la calle y tienen ‘dueños’, pero los sueltan, no los esterilizan y sólo se están reproduciendo", añadió.

A pesar de que este derecho aplica para todos los animales, se enfoca en los gatos y perros en situación de calle, pues menciona que México es el tercer país a nivel mundial con esta problemática.

"Por lo menos en la esterilización se está aplicando el Ayuntamiento, pero hace falta mucho, tienen el camioncito, no es todos los días, entiendo que es difícil, vamos empezando, pero hay que invertirle para que sean campañas de esterilización masivas. Eso sólo aplica para perros y gatos que tienen ‘familia’, pero la problemática está en perros y gatos en situación de calle", precisó.

Reconoció que la ciudadanía ya toma más conciencia en este aspecto, pero que falta fomentar la adopción, el compromiso y la responsabilidad.

