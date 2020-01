Urge drenaje en la Isla de la Piedra; colonos se sienten en el olvido

Mazatlán, Sin. - Habitantes de la Isla de la Piedra viven con muchas necesidades, pero la principal es la falta de drenaje, ya que se enfrentan a serios problemas de salud y ambientales por no contar con una red de aguas negras. Por años, residuos sanitarios son vertidos directamente a los sistemas de agua que están alrededor: mangle, estero y canal de navegación.

“La principal necesidad realmente aquí es el drenaje y a dónde va ir a desembocar, los virus, todas las bacterias andan en el aire, de eso que contaminamos, de eso mismo comemos, es una contaminación tremenda y para mí es muy triste”, comenta Esperanza, una de las colonas.

La desatención en alumbrado público es otra problemática a la que se enfrentan los habitantes de las colonias, a pesar de poner el reporte tardan mucho tiempo en atender la solicitud.

Está muy deficiente el alumbrado público, se funden las lámparas y no atienden de inmediato, hasta un mes sin luz; el drenaje dicen y dicen que nos lo van a poner y nada más no, hay unas calles horribles que urge que las emparejen por lo menos.

Laura

En la calle José C. Valdés casi no hay luz; en cuanto al drenaje pues aquí no hay drenaje, cada quien tiene su fosa, el agua hay días que está bien y de repente la cortan, hasta 15 días duramos sin agua; en el Centro de Salud de aquí tenemos que apartar ficha y si no alcanzaste dentro de las diez fichas ahí quedaste.

Teodora





La irregularidad de terrenos y tierras ha ocasionado que unos pocos acaparen y hagan negocio con grandes cantidades de tierras para, posteriormente, ser vendidas a altos precios.

Hay muchos que nada más agarran terreno y en dos o tres meses lo venden, hay muchos que tiene terrenos acaparados para venderlos y hacer negocio, lo quieren vender hasta en 300 mil, 400 mil pesos, siendo que no les costó ni un peso; el alumbrado público, ahí donde está la secundaria todo ese tramo está a oscuras, ahí han asaltado, han atacado mujeres.

Bertha





El tema de la basura es otro problema, pero no se trata de la basura desechada por los isleños, sino de la que arrastra la corriente y se queda estancada a orillas de la Isla.

Considero yo que aquí en la isla tenemos mucho problema con la basura, pero no dentro del pueblo, sino a las orillas, resulta que baja mucha basura del río de Villa Unión y luego viene y la trae, por las orillas hay toneladas de basura, sobre todo Pet.

Francisco





Muchos de los colonos tienen problemas con sus terrenos. Foto: Rolando Salazar I El Sol de Mazatlán





FRASES

Esperanza





Una planta tratadora y ver su ubicación es lo más importante en la isla y los que tiene drenaje (en el ejido) dónde desemboca también.

Román





CARENCIAS

La falta de una red de drenaje es uno de los problemas que padece el asentamiento, que normalmente se apoya con fosas sépticas, que a veces no alcanzan para abastecer la demanda de los usuarios.





