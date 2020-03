Urge aplicar medidas preventivas en mercados ante coronavirus

Mazatlán, Sin.- A pesar de los riesgos de presentarse un brote de coronavirus por ser Mazatlán una zona turística, a la fecha ninguna autoridad de salud, ni la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ha contactado con locatarios de los mercados municipales con mayor afluencia en la ciudad, para orientarlos y aplicar las medidas preventivas en los recintos.

Así lo señalaron Alejandro Bernal y Bernardo Osuna Zamora, presidentes de las uniones de locatarios de los mercados José María Pino Suárez y Miguel Hidalgo, respectivamente, quienes dijeron que ya enviaron un oficio a Coepriss, para solicitar información al respecto.

Refirieron que la sicosis que se vive con respecto al coronavirus ya está haciendo sus estragos, pues se realizan compras de pánico, al grado de que ya no hay artículos como cubrebocas, gel antibacterial o papel higiénico.

Comentaron que muchos locatarios ofrecerán sus productos a domicilio para que los clientes no tengan que ir al mercado, y a falta de gel, el personal se está lavando las manos con agua y jabón.





Lo que hemos hecho es aplicar las medidas más comunes que se difunden en los medios de comunicación, como el uso de gel antibacterial y lavarse las manos Alejandro Bernal





Ambos representantes de los locatarios informaron que ya se solicitó a través de un oficio a Coepriss, para que realice una reunión informativa con todos los locatarios sobre las medidas preventivas que se pueden aplicar en los mercados municipales.





A la fecha no hay ningún acercamiento, lamentablemente, las personas encargadas de informarnos en este sentido no se han acercado, no hemos tenido información de ninguna autoridad respecto al coronavirus, estamos solicitando que nos manden las recomendaciones o cómo vamos a atender a la clientela, necesitamos una reunión con ellos Bernardo Osuna





Por otra parte, Alejandro Bernal indicó que las ventas en el mercado Pino Suárez han disminuido un 70%, desde que se pintaron las líneas amarillas en las aceras, y repuntó un poco durante la Semana de la Moto.

Lamentablemente las personas encargadas de informarnos no se han acercado, nosotros somos los que les estamos pidiendo las recomendaciones, hasta hoy no hay ningún acercamiento Alejandro Bernal





