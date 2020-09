Una ocurrencia de López Obrador, la rifa de las playas de Escuinapa: PAN

Culiacán, Sin.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de chiste, un gobierno de ocurrencias, calumnias, mentiras que divide y dice una serie de ocurrencias como es el caso del Proyecto de Playa Espíritu en Escuinapa que ahora las quiere rifar, señaló el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega.

Dijo que parece que el gobierno de Morena está empeñado en echar a perder los Proyectos que podrían dar un cambio de vida en Sinaloa, como es la cancelación total del Proyecto de Playa Espíritu en Escuinapa y la rifa de unos terrenos de la misma localidad después de haber realizado inversiones millonarias en el proyecto.

Local Proponen amnistía a quien realice un aborto en Sinaloa

“En una de las ocurrencias más de López Obrador, desde sus mañaneras, viene a decir que ese lugar posiblemente también lo lleve a una rifa, este gobierno es un gobierno de chiste, es un gobierno que desafortunadamente todos los días saca ocurrencias, calumnias, miente, divide y lo peor del caso es que las lleva a la práctica y es donde nos pega directamente”, dijo.

Destacó que este proyecto de vida no solo beneficiaría a los ricos, como el mismo presidente lo mencionó, sino por lo contrario, era para atraer turismo y crear más de 30 mil empleos en la primera etapa y alrededor de 200 mil cuando el Centro Integralmente Planeado estuviera detonado. Solicitó al Gobernador de Sinaloa que levante la voz y pida al gobierno federal revisar bien antes de tomar decisiones tan drásticas.

“El Gobierno de Morena es algo enfermizo y compulsivo, quiere terminar con todo lo que había, así como terminó con Texcoco, ahora quiere terminar con el Centro Integralmente Planeado y esto nos pega muy muy fuerte… esto lo hace solo para tener más cosas con qué distraer, exijo que se revise esta situación, pues no pueden darle carpetazo a un proyecto que viene a beneficiar de manera directa a Sinaloa”, dijo.

Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Por otro lado dijo que mientras hay desesperación en los sectores pesquero, ganadero, agrícola y minero, los diputados federales de Sinaloa están ausentes de la problemática, son casi personajes mitológicos, son personajes casi mitológicos, aseguró el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega

Lee también: Niega Ayuntamiento gastos de Guardianes de la Salud

Dijo que cuando aparecen los legisladores es nada más para tomarse la foto, no dan la cara cuando el gobierno federal está anunciado recortes presupuestales para poder sostener sus programas asistencialistas, electoreros.

"Los diputados no se ven, tenemos siete federales de mayoría electos en las urnas, y yo no los conozco, eso es gravísimo, ayer o antier que andaban por aquí, con uno de los candidatos de su partido (Morena), por ahí aparecieron, pero yo no los conozco, que soy de un partido, y mucho menos los va a conocer un ciudadano común y corriente", indicó.

Foto: Archivo│ El Sol de Sinaloa

















Lee más aquí ⬇

Local Rector de la UAS prevé un 2021 difícil para las universidades públicas





Local Prueban sus máquinas los barcos camaroneros

Local Folletos y monitoreo de víctimas por violencia familiar es insuficiente: CESP