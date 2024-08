Un verano mortal en Mazatlán: 7 turistas mueren ahogados en vacaciones

Mazatlán, Sin.- Siete personas se ahogaron en Mazatlán entre la última semana de junio y la penúltima semana de agosto, de acuerdo con datos preliminares de las fuerzas de seguridad y cuerpos de auxilio.

Entre los fallecidos se encuentran un adolescente de 17 años, dos adultos mayores y una mujer.

Cuatro de los hechos ocurrieron en zonas de playa, uno en la alberca de un hotel y dos en lagunas de agua dulce del municipio.

Esta cifra representa un repunte del 75 por ciento respecto a los periodos vacacionales de verano anteriores; en 2022 y 2023 se registraron cuatro decesos, mientras que en 2021 fueron tres.

Los decesos en el mar y en lagunas del puerto han superado a años pasados en el verano. Fotos: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

¿Operativo fallido o ausencia de prevención?

El coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, reconoció que es necesario hacer modificaciones en el plan de operaciones y reforzar el Escuadrón de Salvamento Acuático para bajar la incidencia de rescatados y ahogados.

No obstante, así hubiese 200 ó 300 salvavidas en toda la costa, el resultado pudiera ser el mismo, ya que el primer promotor del auto cuidado es uno mismo.

"Si fuese de esa manera, definitivamente no hubiésemos tenido ese gran número de rescates, sobre todo ese número de atenciones médicas, sin dejar de la mano las personas que lamentablemente perdieron la vida" reconoció.

En cualquier situación, agregó, siempre estará latente la posibilidad de que se suscite alguna emergencia o una contingencia, por lo que es importante que las personas conozcan sus capacidades.

Mencionó que durante los días de asueto hubo bastante afluencia de turistas en la zona costera, y muchos de ellos era la primera vez que visitaban la playa o se introdujeron al mar en condiciones no apropiadas.

"Especialmente bajo los influjos del alcohol, muchos de ellos no acataron también las recomendaciones previas dadas por nuestros salvavidas, en ocasiones se le llamó la atención un par de ocasiones, pero también la responsabilidad que tiene el salvavidas de cuidar una área específica, pues eso también propició que cuando no estuviese al pendiente no se diera cuenta que se introdujeran al mar y se suscitara lo que es la emergencia", mencionó.

La importancia del auto cuidado

Iván Barrón Ureña, comandante del cuerpo acuático, apuntó que no se puede responsabilidad a una sola parte (salvavidas o bañistas) porque en cada hecho existen distintos factores, pero cada individuo es responsable de cuidar su integridad, no exponerse a situaciones de riesgo, al asegurar las playas donde ocurrieron los decesos todas estaban debidamente señalizadas con su banderín.

"La mayoría de los turistas desconocen las condiciones de las áreas que visitan, es por eso que se trabaja mucho con la información y prevención. Hay muchos que sí son precavidos, pero siempre habrá un porcentaje bajo que no le da importancia a los señalamientos", apuntó.

El jefe de los “tritones” añadió que como estrategia para reducir la incidencia se continuará con los recorridos de vigilancia de manera constante, la señalización de todas las áreas de playa y la capacitación de los cuerpos de emergencia.

En cuanto a ríos y lagunas que están fuera de su alcance, dijo que se va a solicitar el apoyo a los cuerpos de emergencia que se encuentran en las localidades aledañas a estos lugares, para que haya vigilancia constante.

Además, Barrón Ureña confirmó que hay coordinación con hoteleros para que ellos informen a sus huéspedes sobre las medidas de precaución que deben tomar antes de ingresar al mar.

Playas no aptas para bañistas

- Playa Brujas, área abanderada permanentemente en color rojo por su peligrosidad para el bañista, además de ser área rocosa

- Playa Gaviotas, a un costado de la escollera, se forman corrientes marinas

- Playa Camarón, cerca de Valentino

- Playa Norte 1, a un costado de Valentino

- Playa Norte 3, frente a la UAdeO

- Paseo Claussen, frente al parque Ciudades Hermanas

Playas aptas para bañarse

- Isla de Chivos

- Pinitos

- Playa Norte, frente al monumento al Pescador

- Playa Sábalo, desde el hotel Luna Palace hasta Golden Gavias

- Playa Gaviota, frente a los hoteles Costa de Oro y Royal Villas

Muertes por ahogamiento en verano

2024 7

2023 4

2022 4

2021 3

Recomendaciones generales

- Acercarse a los salvavidas y preguntar las condiciones del mar.

Respetar el color de los banderines

- Rojo: peligro, no bañarse

- Amarillo: meterse con precaución

- Blanco: presencia de quemadores

- Verde: apta para bañarse

Respetar indicaciones

- Horario de 7am a 7pm (después de esa hora ya no hay vigilancia por parte de los salvavidas, en caso de una emergencia el tiempo de respuesta sería mayor)

- No introducirse más allá de donde el agua llegue a la cintura

- No introducir inflables

- No introducirse en estado de ebriedad

- No descuidar a menores de edad

- Usar ropa adecuada (no mezclilla)

Decesos

El 14 de julio un menor de edad originario de Puebla que se encontraba de vacaciones en el puerto, desapareció en el mar. Al día siguiente fue encontrado sin vida por salvavidas del ESA a 300 metros de la orilla de la playa, en lo linderos de la avenida Del Mar. Las autoridades lo identificaron como Aldo “N”, de 17 años.

El 15 de julio un hombre murió en la presa de El Chilillo luego de ingresar a las aguas de esta laguna. La persona fue identificada como José Alfredo "N".

El 25 de julio un hombre cayó en una corriente de retorno y no pudo regresar a la orilla de la playa, aunque se logró sacar con vida pero inconsciente del agua, tras brindarle los primeros auxilios no se pudo recuperar y falleció. Fue identificado como Jesús Manuel “N”, de 60 años, originario de Navojoa, Sonora.

El 27 de julio un hombre perdió la vida al meterse a una laguna en las inmediaciones del poblado San Francisquito. La persona se introdujo al cuerpo de agua y de pronto se hundió sin salir a flote. Fue identificado Como Ramón “N”, de 42 años.

El 8 de agosto un visitante murió ahogado luego que junto con otras dos personas se metió a nadar en la zona de Playa Camarón, sin embargo fueron atrapados por el fuerte oleaje. Salvavidas y personal de la Marina acudieron a su rescate, pero solo fue posible rescatar a dos con vida. La víctima fue identificada como Ramón Alfonso “N”, de 35 años, originario de Chihuahua.

El 15 de agosto una mujer murió por ahogamiento dentro de una alberca en un conocido hotel de la Zona Dorada, identificada como Rosa Guadalupe “N”, de 58 años.

El 16 de agosto un turista presentó dificultades para regresar a tierra firme luego de sumergirse en la zona de Cerritos. Se activó el protocolo de rescate y por varios minutos le realizaron maniobras de reanimación, pero presentaba bajo pulso, y pese a los esfuerzos perdió la vida. Fue identificado como Sergio “N”, de 61 años, del Estado de México.

Rescates

Durante el operativo de verano (a partir del 13 de julio con corte al 21 de agosto) se han puesto a salvo a 78 bañistas que eran jaladas por corrientes marinas.

15 de Chihuahua

7 de Monterrey

6 de Guadalajara

4 de Coahuila

3 de Guanajuato

2 de Mazatlán

2 de Navolato

2 del Estado de México

2 de la Ciudad de México

2 de Querétaro

1 de Colima

3 de Arizona, Estados Unidos

De 29 no se informó su lugar de procedencia