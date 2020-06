Un turista en la pandemia: Disfruta Mazatlán "a solas"

Mazatlán, Sin.- Hace una semana salió de Cabo San Lucas, Baja California, para dirigirse a Mazatlán, donde disfruta de los atractivos que ofrece “la tierra de venados” en tiempos de pandemia.

El que permanezcan cerrados los hoteles del puerto no fue obstáculo para que Román Guerrero Ávila arribara al puerto, donde se encuentra de visita con unos familiares.

Sentado en una de las bancas de la Plazuela República, el turista contempla los alrededores, que le son diferentes a los de otros años, no por el lugar, sino por las personas, que ahora traen cubrebocas, caretas y guantes.

El Malecón está en completa "soledad". Foto: José Luis Rodríguez │ El Sol de Mazatlán

Recuerda que antes de venir a Mazatlán, sus parientes le aconsejaban que si iba a Culiacán tuviera mucho cuidado, por todo lo que pasaba en relación a los contagios de coronavirus.

Una hija me dijo, papá: si es que llegas ir a Culiacán, no salgas, carga tu gel, tu cubrebocas y mantén la distancia, y si no es necesario que salgas, pues no salgas.

Guerrero Avila

Durante su estancia, comenta, la mayoría de los días los ha pasado en la casa de su familia, aunque reconoció que es necesario que se reactive la economía del puerto, a través del turismo que lo frecuenta año con año.

Reconoció que cada vez que visita el municipio no deja de ir a recorrer el Malecón, lo cual en esta ocasión no fue la excepción, pese a la restricción que hay por parte de la Policía Municipal.

Román Guerrero está de vacaciones en el puerto. Foto: José Luis Rodríguez │ El Sol de Mazatlán

Tras correr el riesgo de que le llamaran la atención, Román caminó desde la playa Los Pinos hasta la avenida De los Deportes, tramo en el que se percató de la presencia de agentes preventivos, que retiraban a unas personas que intentaban tomarse una foto en el Monumento a la Pulmonía.

Aun así, también fue a la Plazuela Machado, otro de sus lugares favoritos, y que en esta ocasión sólo contempló de lejos, ya que al igual que el Malecón, se encuentra cerrada.

HASTA NUEVO AVISO

Las playas y lugares públicos de Mazatlán se encuentran cerrados, como medida de prevención ante el Covid-19.





