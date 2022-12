Mazatlán, Sin.- A través de sus productos oaxaqueños, Janet Silva Palacios promueve la gastronomía de su estado en el puerto de Mazatlán.

Y aunque su familia tiene 20 años con la venta, fue hasta cuando llegó al programa Emprendamos Maz, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del puerto, cuando el negocio empezó a crecer y a consolidarse.

También te puede interesar: Entre lo tradicional y lo regional: estos son los platillos de Navidad en Mazatlán

En el negocio se pueden encontrar una gran variedad de productos regionales del estado de Oaxaca, como chapulines, sal de gusano de maguey, los tamales de mole o de chipilín; las tlayudas, chocolate artesanal, quesillo, chicharrón, entre muchos más.

Janet dice que sus productos oaxaqueños son un “pedacito” de Oaxaca en Mazatlán; el negocio que se encuentra ubicado en el mercado municipal Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez fue creado con el objetivo de compartir con Sinaloa lo rico y delicioso que se come en el famoso estado del sur.

“En la incubadora de negocios Emprendamos Maz me ayudaron a conocer muchas cosas como emprendedora, incluso las ventas se han incrementado al doble. Como emprendedora pude poner mi registro de marca, crear comunidad y sinergia con mis compañeros, poder entrar a bazares y enterarme de mucha información que ya existía, quizás, pero que no conocíamos”, dijo.

Una gran variedad de productos oaxaqueños se pueden encontrar en el puesto de Janet. Foto: Cortesía | Janet Silva

Aseguró que gracias a este proyecto ha ido aprendiendo más la forma de hacer crecer su negocio, ya que le ha ayudado a crecer como empresa y a darse a conocer en muchas más partes.

Tamales: el producto estrella

La emprendedora añadió que el siguiente paso es “separar” los tamales, porque ha repuntado mucho la venta. De 100 que vendían por día, ahora llegan a vender hasta 250.

"Me di cuenta del nicho de mercado que había específico para uno de mis productos, no le habíamos dado tanto enfoque, era de vez en cuando, fines de semana, para algún evento y la verdad es que ahorita ese proyecto se disparó al mil, estamos ya en proceso de adecuar un lugar para la pura preparación de tamales, porque no nos damos abasto", expresó.