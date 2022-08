Un caos vehicular se vive cada domingo en el tianguis de la Francisco Villa

Mazatlán, Sin.- "Cada domingo es lo mismo" dicen los vecinos de la Francisco Villa, al ver el caos vehicular que se origina a los alrededor de la Plazuela de la Solidaridad, dónde cada ocho días se instala el tianguis dominical.

Ante la gran concurrencia, los automóviles son estacionados en doble fila, en línea amarilla y sobre las banquetas, restringiendo el libre tránsito de los peatones, quienes tiene que bajar al carril de circulación exponiéndose a un accidente.

Transitar por la calle Toma de Juárez resulta casi imposible; la vialidad es de doble circulación, pero por las condiciones anteriormente mencionadas, no hay espacio para dos carriles.

La molestia se genera, pues ninguno de los automovilistas quiere ceder a retroceder, además de que a veces resulta imposible debido a que más vehículos vienen detrás, dando como resultado un caos.

Los vecinos mencionan que los mismos tianguistas son los que estacionan sus vehículos en línea amarilla y en doble fila, contiguo a los alrededores de la plazuela, y se molestan si alguien les dice algo.

Autoridad ausente

Señalan además que los elementos de Tránsito solo acuden a poner las boletas de infracción, más no ha desfogar el tráfico; no obstante, desde hace cuatro domingos que no se le ve a ninguno por ahí.