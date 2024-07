Un calvario vive Karina para poder recibir atención médica en el IMSS

Mazatlán, Sin. -En 2022, cambio la vida para Karina Vizcarra, de 35 años de edad, ya que fue diagnosticada con cáncer de mama hormonal.

Comparte que desde ese momento ha sido muy difícil enfrentar su enfermedad porque además de la carga emocional, hay diferentes factores que hacen más difícil su recuperación.

Menciona que ha vivido un calvario para recibir atención médica digna en el Hospital General de Zona 3 del Instituto Mexicano de Seguro Social en Mazatlán.

"En 2022 me diagnosticaron cáncer de mama hormonal, me tengo que hacer chequeos, estoy en chequeos médicos cada tres meses", dice.

Comenta que la escasez de especialistas y medicamentos necesarios para tratar a quienes sufren o han sufrido de cáncer. Principalmente, para solicitar que regresen al oncólogo Christian Chávez, ya que solo le dan contratos de 15 días y si no se renuevan a tiempo, hay quienes pierden su cita y se las programan hasta dentro de tres o cuatro meses.

La joven mazatleca, madre de un niño de 12 años de edad, señala que en este tipo de enfermedades se tiene que actuar rápido porque el cáncer es progresivo y de manera acelerada.

Insiste que ha sido muy difícil porque hay que ir y venir al Seguro casi todos los días por una cita o un medicamento, tienes una vida diaria, hay que trabajar, es mucho el desgaste económico y físico.

"Hay una molestia porque no te quieren atender y no hay medicamento. Necesitamos citas rápidas porque el cáncer no espera ni tampoco las otras enfermedades", expresa.

Para saber

Las hormonas estrógeno y progesterona hacen crecer algunos cánceres de mama. Estos se denominan cánceres de mama sensibles a las hormonas. La mayoría de los cánceres de mama son sensibles a las hormonas. El estrógeno y la progesterona se producen en los ovarios y en otros tejidos como la grasa y la piel.