Un 30% de la superficie de riego, estima CAAES que será cultivada este ciclo agrícola en Sinaloa

Culiacán, Sin. -El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Marte Nicolás Vega Román, dijo que con el 28 por ciento del nivel de conservación de las 11 presas, solo pudieran asignar agua para cultivar hasta 240 mil de las 800 mil hectáreas de riego en el presente ciclo agrícola, donde cada distrito de riego determinará qué tipo de cultivos podrán otorgar volúmenes.

Ante ello, explicó que en el caso del maíz también será solo hasta el 30 por ciento de las 500 mil hectáreas que se cultivan en un ciclo productivo normal.

También puedes leer: Pese a lentitud de pagos productores de Sinaloa ya no ven como opción las protestas

Marte Vega reconoció que solo algunas áreas se ahorrarán el riego de asiento con las recientes lluvias, pero se deberá ser mesurados en el tipo de cultivo que establecerán para que no quede a medio camino el desarrollo vegetativo y no superar por arriba de las 70 mil hectáreas de frijol y garbanzo para no tener otra catástrofe comercial.

“Pero en el caso del maíz, de 500 mil hectáreas, que es más o menos lo que se siembra, un 30 por ciento de eso, entonces estamos hablando de una posible caída drástica de producción de maíz blanco sinaloense, que es súper necesario para el consumo humano, para la tortilla”, indicó.

En ese sentido, el líder agrícola, reveló que el diagnóstico es que seguirá a la baja la economía de Sinaloa, a raíz de que aún no han podido colocar 1.2 millones de toneladas de maíz blanco de la pasada cosecha y ese volumen pudiera incrementar al dejar fuera el gobierno del estado a varios productores con hasta 50 hectáreas.

Finalmente, Vega Román, dijo que se han acercado compradores, mismos que ya se dieron cuenta del próximo desabasto de maíz blanco, pero buscan pagar por debajo de los cinco mil pesos la tonelada, lo cual no es rentable aún para las y los productores del estado.