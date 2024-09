Uaseños interrumpen sesión del Congreso a gritos

Culiacán, Sin.- Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa interrumpieron la sesión del Congreso del Estado para expresar su descontento con el dictamen hecho por los legisladores en el cual se plantea la reforma a la Ley Orgánica de la institución educativa.

A las 2 de la tarde comenzó la sesión, en la cual el segundo punto del orden del día era el dictamen sobre la reforma, a pocos minutos desde que se comenzó la lectura un hombre gritó “Viva la UAS”, causando revuelo en el pleno y en consecuencia comenzaron los gritos.

La diputada que daba la lectura gritaba ante el micrófono y el sonido de las bocinas fue elevado para que se pudiera escuchar.

Posteriormente el diputado Serapio Vargas hizo uso de la voz, aunque no se escuchó su enunciado por completo, citó algunos artículos para que la primera lectura no fuera hecha, sino que se suba a la gaceta parlamentaria y los diputados le den lectura de manera individual.

Los uaseños gritaban enérgicamente cuando salió el director de Asuntos Jurídicos del Congreso Donato Vega y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez.

Dos trabajadores brincaron hacia la zona más baja, se acercaron violentamente hasta la valla que separa a los legisladores del público, por lo que los guardias fueron a evitar que escalara el reclamo a una agresión.

Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Finalmente se aprobó la dispensa y las diputadas del Partido Sinaloense salieron a declarar ante la prensa su descontento porque en lugar de atender a los manifestantes declararon un receso.

La diputada Alba Virgen Montes Álvarez argumentó que la reforma es ilegal por no tener consentimiento de la UAS y porque la institución tiene un amparo contra la Ley de Educación Superior.

Aunado a esto reclamó porque los universitarios no fueron atendidos por el Congreso.

“Siempre se manda una comisión y no hubo tal a nosotros. No nos dijeron nada la junta de coordinación política siempre nos considera cuando hay alguna situación donde vienen ciudadanos ser escuchados, siempre se le da atención y se nombrara comisionados, pero esta vez no lo hicieron”

Montes Álvarez consideró que esto es por la urgencia de Feliciano Castro por hacer la reforma y quedar bien con el gobernador Rubén Rocha Moya.