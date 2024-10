UAS necesita nombrar rector para que amparos contra la reforma avancen: Tere Guerra

Culiacán, Sin.- Para que las suspensiones provisionales concedidas en amparos promovidos por funcionarios y consejeros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) puedan tener efecto, se debe de nombrar un nuevo rector, afirmó la diputada María Teresa Guerra Ochoa.

El 20 de septiembre se sometió a votación la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, la cual fue aprobada por mayoría de legisladores a pesar de que las autoridades estaban en contra de dichos cambios.

Posteriormente, se interpusieron 21 amparos ante los juzgados séptimo y octavo, detalló la también presidenta de la Junta de Coordinación Política. En 11 de ellos se otorgó la suspensión provisional; sin embargo, al no tener rector, estos recursos no tienen efecto en la Casa Rosalina.

“Como quien presenta los amparos no es la autoridad de la UAS, sino que lo hacen los consejeros, no tiene efectos generales la suspensión. La ley sigue vigente porque no son ellos quien representa a la universidad”, declaró Guerra Ochoa.

Bajo esta premisa, la presidenta de la JUCOPO consideró que es necesario que se nombre a un nuevo rector para que se interpongan recursos y tengan efecto.

Señaló que la estadía de Candelario Ortiz Bueno como encargado del despacho de rectoría es ilegal, ya que después de los 80 días sin rector se debe de nombrar uno nuevo.

Afirmó que al no tener efectos los amparos promovidos, la nueva Ley Orgánica sigue vigente y aplicable.