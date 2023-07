UAS continúa con el Plan de Acción para la defensa de la autonomía Universitaria

Culiacán, Sin.- Ante la finalidad de continuar con la defensa de la autonomía universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el rector, Jesús Madueña Molina, salió a las calles a tomar los cruceros más importantes de las ciudades en todos los municipios del estado en una intensa Jornada Informativa,

Esto después de convertirse en un reclamo al Gobernador del Estado por mantener una persecución política en contra de la Casa Rosalina y de sus funcionarios.

Por ello, salieron a la plaza pública más de 24 mil universitarios a expresarle un alto a estas acciones por parte de las autoridades estatales, sobre todo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Fueron alrededor de 120 cruceros en todo el estado donde desde tempranas horas los universitarios se apostaron y entregaron volantes para informar a la sociedad lo que es y hace la Universidad, mostrando lonas y cartulinas con reclamos al mandatario estatal de respeto a la Autonomía Universitaria, y que debe presumir a la UAS por ser una de las mejores del país, en lugar de atacarla, por lo que exigieron un basta al abuso del poder.

“Es un reclamo que hoy estamos haciendo de que se nos deje en paz, de que se nos deje trabajar para seguir sacando adelante las funciones sustantivas de la Universidad; en este momento estamos siendo perseguidos políticos, lo he dicho en diferentes ocasiones que vamos a seguir de pie, que no nos vamos a doblar ante ninguna amenaza”, señaló el rector.

Madueña Molina, reiteró con micrófono en mano que esta persecución política se debe a que los universitarios no aceptan la Ley de Educación del Estado de Sinaloa porque en varios de sus artículos viola flagrantemente la Autonomía Universitaria, por eso se ampararon y los jueces federales han coincidido al otorgar suspensiones definitivas

“Estamos citados ante un Juez para responder supuestamente actos que ellos llaman actos de corrupción, actos que ellos están fabricando a través de la Fiscalía para afectarnos”, puntualizó.

Asimismo, el rector agradeció a todos aquellos que salieron y les acompañaron a los cruceros en todo el estado de Sinaloa. “Les pido, sigamos en pie de lucha, que no nos descuidemos porque ellos llevaron todo para hacerlo en vacaciones pero no cuentan con que la Universidad no descansa, con que los universitarios estamos hechos en la lucha la UAS”.

El Rector entregó directamente a los ciudadanos los volantes donde se rechaza el sometimiento al Gobierno, su intromisión en la vida universitaria, el hostigamiento, la violencia, la represión, la manipulación mediática, y la intromisión del Congreso Estatal en la Universidad.