UAS cerrará el 15 de abril proceso para adquirir fichas de preinscripción

Culiacán, Sin.- A pesar de la pandemia y del periodo de asueto de Semana Santa y Semana de Pascua, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no ha detenido sus actividades ni su mecanismo para garantizar la posibilidad de ingreso de la mayor cantidad posible de jóvenes que deseen estudiar el bachillerato o una licenciatura en esta casa de estudios, expresó el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera.

El dirigente universitario dio a conocer el avance en la entrega de fichas y en los diferentes pasos que integran el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2021-2022 y reiteró el llamado a los aspirantes a concluir con todo el proceso, ya que tienen como fecha límite para adquirir una ficha y pagarla hasta el 15 de abril y para registrarse en Ceneval el plazo es el 16 de abril.

“De manera general en el estado, nivel medio y nivel superior de 135 mil fichas, han sido tomadas cerca de 60 mil fichas, quedan más de 76 mil disponibles y esto nos pone a la Universidad en una disposición de garantizar el ingreso; cabe decir que se cierra este proceso el día 15 de abril, se cierra para adquirir una ficha y realizar el pago, o sea (…) si antes de esa fecha no termina el proceso va a quedar fuera; en el nivel superior para registrarse en el CENEVAL se tiene hasta el 16 de abril, si no, no van a obtener un examen virtual con su nombre, no van a estar incluidos y no van a poder seguir el sueño de ingresar al nivel superior”, advirtió Guerra Liera.

“El llamado es a que quienes tienen una ficha que den continuidad al procedimiento, envíen la documentación en formato PDF a la Unidad Académica donde deseen ingresar, bajar la guía para el examen y presentar el examen CENEVAL, quien no realice su registro antes del 16 de abril no podrá presentar el examen CENEVAL que se aplicará desde casa de manera virtual el jueves 20 y viernes 21 de mayo”, dijo.

Detalló que en un corte a las 8:00 horas del día 6 de abril, en el nivel medio superior de un total de 55 mil 565 fichas ofertadas, entre ellas las 15 mil 875 reofertadas, han sido tomadas 24 mil 233 fichas, de estas han sido pagadas 21 mil 847; hay más de 31 mil fichas disponibles todavía para quien desee estudiar en alguna preparatoria de la UAS.

El Rector hizo mención a que en este nivel hay el compromiso de la institución de aceptar a todos los que deseen ingresar, siempre que cumplan con todo el proceso de preinscripción.

“En el nivel medio superior mantenemos dos medidas importantes: la baja en las de por sí simbólicas inscripciones y colegiaturas en un 50 por ciento, y además no presentarán examen CENEVAL; en el nivel superior la baja también en un 50 por ciento de estos costos, pero en este nivel sí presentarán CENEVAL de manera virtual”, manifestó.

En cuanto al avance del proceso en el nivel superior precisó que de 79 mil 445 fichas ofertadas quedan aún 44 mil 848, es decir, hay 34 mil 597 fichas asumidas por los interesados, y de estas han sido pagadas 25 mil 846 y 22 mi 967 se han registrado en CENEVAL.

















